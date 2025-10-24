ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ! ಈ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 73 ಲಕ್ಷ

Agarwood tree: ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಹೌದು, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ – ಅದೇ ಅಗರ್ವುಡ್ (Agarwood). ಈ ಮರವನ್ನು “ಮರಗಳ ದೇವರು” ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮರದ ಬೆಲೆ 73 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು!
ಅಗರ್ವುಡ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದ ಅಗರ್ತಲಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದರ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮರದ ರಾಳದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗರ್ವುಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್) ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗರ್ವುಡ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಕ್ರಮ ಕಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಮರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ