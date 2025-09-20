ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡವಿದ್ದರೆ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ದುಡ್ಡಿನ ಮರ ಇದು!!

benefits of palm farming: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ರೈತನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ, ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುವ 'ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ'!
200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು 6 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ!
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು, ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ತಾಳೆ ಮರಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. “ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತಾಳೆ ಮರಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ೧೮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ರೈತರು ತಾಳೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.