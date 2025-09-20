English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡವಿದ್ದರೆ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ದುಡ್ಡಿನ ಮರ ಇದು!!

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ರೈತನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ, ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:46 AM IST
    • ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
    • ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ
    • ಯಶಸ್ವಿ ರೈತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಈ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ : ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ RBI

ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುವ 'ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ'!
200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು 6 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ! 
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು, ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ತಾಳೆ ಮರಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. “ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತಾಳೆ ಮರಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಾಧ್ಯ ನ್ಯೂಸ್‌ ೧೮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ, ಈ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ರೈತರು ತಾಳೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

