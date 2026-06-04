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ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ವ್ಯವಹಾರ ಐಡಿಯಾಗಳು

 AI business: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, AI ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 04, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:25 PM IST
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ವ್ಯವಹಾರ ಐಡಿಯಾಗಳು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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