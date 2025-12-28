English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..! ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿ..

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..! ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿ..

Price hike in 2026 : ದೇಶದ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು.. ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:09 PM IST
    • ದೇಶದ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
    • ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
camera icon6
blood pressure control foods
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
camera icon9
6 Amazing White Hair Tips
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
camera icon5
Universal Account Number
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಧಮಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ?
camera icon6
OTT Release hit movies this week
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಧಮಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..! ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿ..

AC Price hike : ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ AC ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಅಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು...

ಎಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ : ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ AC ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 3 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖರೀದಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಎಸಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಯೂರೋ ತರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಎಸಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಬಿಇಇ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ ₹13,990ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

AC PriceAC ratePrice hikerate increse2026 price hike

Trending News