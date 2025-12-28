ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..! ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿ..

AC Price hike : ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೌದು.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ AC ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಎಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ : ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ AC ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 3 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖರೀದಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಎಸಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಲರ್ಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಯೂರೋ ತರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಎಸಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಬಿಇಇ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.