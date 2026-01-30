Air Taxi; ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಲಿದೆ ಏರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಎಷ್ಟು Km ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ ಹೇಗಿವೆ?

Air Taxi Hyderabad ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ 10, 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ, ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಹನಗಳ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸದೊಂದು ಹಾರುವ ಯಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ (Air Taxi) ಮೂಲಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಹುದು.
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತಹ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಐಐಟಿಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೇತನ್ ಚತುರ್ಮಠ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10, 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. 120 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಹೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು ತಾವು ಸೇರಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
Air Taxi Hyderabad ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ (DGCA) ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ಮೇಲೆ, ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2027ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
