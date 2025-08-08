English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್:‌ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ARPU ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಇದರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 8, 2025, 11:41 AM IST
  • ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌
  • ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ
  • ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್:‌ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ

Airtel recharge plan: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು BSNLಗೆ ಪೋರ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ದರವನ್ನ ದುಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇದರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಅಕ್ಷಯ್ ಮುಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಟ್ಯಾರಿಫ್‌ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುಳಿವು

ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಕರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯು ತುಂಬಾ ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. (ಶ್ರೀಮಂತರು) ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಬಡವರು (ಭರಿಸಲಾಗದವರು) ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲʼವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ 199 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು 1GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 3GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 449 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (ARPU) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ARPU ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು 211 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 13.4%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 26.9GBಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ EPFO ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ

AirtelAirtel recharge planAirtel prepaid planAirtel data planARPU

