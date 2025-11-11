Airtel Rs 199 vs Rs 219 recharge plan: ಏರ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ₹189ರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ₹199 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ₹219 ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ₹20 ಇದೆ. ₹20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
199 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಈ ಅಗ್ಗದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 2GB ಡೇಟಾವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲೋಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
219 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು 300 ಉಚಿತ SMS ಸಂದೇಶಗಳು, ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 3GB ಡೇಟಾವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಹೆಲೋಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
20 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವೋ ನಷ್ಟವೋ?
219 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು 1GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 20 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು 199 ರೂ. ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ SMS ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 199 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 2,800 ಉಚಿತ SMSಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 219 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ 300 ಉಚಿತ SMSಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
