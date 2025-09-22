English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

13 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಟಿ! ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ

ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್, 16 ನವೆಂಬರ್ 2011 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ೧೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು. ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:29 PM IST
    • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ
    • ೧೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ
    • ಆರಾಧ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ

13 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಟಿ! ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಈ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ

Aaradhya Bachchan Net worth: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನಂತೆ ಅಂದವಾಗಿರುವ ಈಕೆ ತನ್ನ ೧೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎರಡು ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 203 ಕೋಟಿ ರೂ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಸರಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ 7-8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ 80 ರಿಂದ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರ ಒಟ್ಟು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇನ್ನು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್, 16 ನವೆಂಬರ್ 2011 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ೧೩ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು. ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್..!

ಆರಾಧ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರೇ ವಾರಸುದಾರರು. ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.   

