ಕೇವಲ ₹13,990ಗೆ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್!!

AKAI 4K LED TV SmartTV: ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕ ಅಕಾಯ್ (AKAI) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪವರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು 32 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 75 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಬಹು-ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲ, ಧ್ವನಿ ಹುಡುಕಾಟ, ತ್ವರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 13,990 ರೂ. ಇದೆ. ಅಕಾಯ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
AKAI ಪವರ್ವ್ಯೂ ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
AKAI ಪವರ್ವ್ಯೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 32-ಇಂಚಿನ, 43-ಇಂಚಿನ, 50-ಇಂಚಿನ, 65-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 75-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು 4K QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ 75-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
AKAIನ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ 32-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 1.5GB RAM ಮತ್ತು 8GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 43 ಇಂಚುಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು 2GB RAM ಜೊತೆಗೆ 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳು HDMI, USB, LAN ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳು 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ MT6903 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು Chromecast, Miracast, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು Google Play Storeನಿಂದ 8000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚರಣೆಗೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ OSD ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಗೆಸ್ಚರ್ ಸ್ನೇಹಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಕಹೊಯ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Cast Technology)ವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.