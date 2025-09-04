English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

 ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 4, 2025, 02:19 PM IST
  • ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರಜೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಜೆ
  • 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

Trending Photos

School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 6, 7 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ
camera icon6
holiday for schools
School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 6, 7 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ
ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
camera icon7
Chicken national bird
ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon6
Gold price today
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
ʻಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತುʼ..: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ
camera icon9
Bollywood actress Sonakshi Sinha
ʻಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತುʼ..: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ
ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 5 ರಂದು  ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2,600 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಬಹಿರಂಗ : ದಶಕಗಳ ಮೋಸ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಪತ್ರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಈ ದಿನ  ತಿರುಓಣಂ ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಓಣಂನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ :
ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.  ನಾಳೆ ಕೂಡಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ UPI, NEFT, RTGS, IMPS ಮತ್ತು ATM ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.  ಈ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?

ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Bankbank holidayBank Holiday listHoliday List BankRBI Holiday List

Trending News