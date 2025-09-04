ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 5 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಈ ದಿನ ತಿರುಓಣಂ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಓಣಂನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ :
ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕೂಡಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ UPI, NEFT, RTGS, IMPS ಮತ್ತು ATM ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.