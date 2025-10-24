ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್‌ ಚೇಂಜ್‌! ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಳಾಸದವರೆಗೆ...

Aadhaar Card November 1 Rules Change: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹವು) ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, UIDAI ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು PAN, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, MNREGA, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇತ್ಯಾದಿ) ನವೀಕರಿಸುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣಗಳು 2025 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, KYC ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಆಧಾರ್ OTP, ವೀಡಿಯೊ KYC ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
UIDAI ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಈಗ ₹75 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕವು ಈ ಹಿಂದೆ ₹50 ಆಗಿತ್ತು.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ (ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ನವೀಕರಣಗಳು) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹100 ರಿಂದ ₹125 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5-7 ಮತ್ತು 15-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಉಚಿತ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಒಂದು ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, 7-15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ.
ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್
ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಸುಲಭ
ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಧಾರ್ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಸೇತು ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈಗ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಕಲು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನಕಲು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.