Amazon Great Republic Day sale: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಕಡಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನಿಮಯ (Exchange Offer) ಹಾಗೂ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Amazon Pay ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ OnePlus 15R, iQOO Neo 10 5G ಮತ್ತು OnePlus Nord 5 ಫೋನ್ಗಳು ಕಡಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. OnePlus 15R ಫೋನ್ ₹54,999 ಬದಲು ₹44,999 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ. OnePlus Nord CE5, Redmi Note 15 5G ಹಾಗೂ Oppo F31 5G ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಈ ಸೇಲ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ Samsung Galaxy A55 5G ಫೋನ್ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ 8GB/128GB ರೂಪಾಂತರವು ಸೇಲ್ ವೇಳೆ ₹23,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹1,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್ 2026 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.