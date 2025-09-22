Amazon Sale 2025 LED Smart TV
: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ಲೈವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಟಿಸಿಎಲ್, ಏಸರ್, ಹೈಸೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 13,499 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಹಿಸೆನ್ಸ್ E7Q ಪ್ರೊ ಸರಣಿ: ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಮಾರಾಟವು 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ₹69,999 ಬೆಲೆಯ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹38,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಸ್ಕಿ ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ಸರಣಿ QLED ಟಿವಿ: 50 ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ₹85,990 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಇದು ಈಗ ₹22,749ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ OSನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಸರ್ G ಸರಣಿ: ನೀವು ಏಸರ್ನ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹28,866 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹62,999 ಇದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹35,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ D ಸರಣಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹29,490ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 43 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹49,900 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಸಿಎಲ್ ಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ: TCLನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹36,490ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,20,990 ರೂ. ಇದೆ.
VW ಆಪ್ಟಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹13,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರದ ಟಿವಿ ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.