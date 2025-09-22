English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹13,499ಕ್ಕೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ‌

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 13,499 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:40 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13,499 ರೂ.ಗೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಏಸರ್‌ನ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹28,866 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು
  • ಟಿಸಿಎಲ್ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹36,490ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Amazon Sale 2025 LED Smart TV

: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ಲೈವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಟಿಸಿಎಲ್, ಏಸರ್, ಹೈಸೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 13,499 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

ಹಿಸೆನ್ಸ್ E7Q ಪ್ರೊ ಸರಣಿ: ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ ಮಾರಾಟವು 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ₹69,999 ಬೆಲೆಯ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹38,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ

ಫಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಕಿ ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ಸರಣಿ QLED ಟಿವಿ: 50 ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ₹85,990 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಇದು ಈಗ ₹22,749ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್‌ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ OSನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಸರ್ G ಸರಣಿ: ನೀವು ಏಸರ್‌ನ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹28,866 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹62,999 ಇದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹35,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ D ಸರಣಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹29,490ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 43 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹49,900 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಸಿಎಲ್ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ: TCLನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹36,490ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,20,990 ರೂ. ಇದೆ.

VW ಆಪ್ಟಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹13,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 43 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರದ ಟಿವಿ ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Amazon Sale 2025 LED Smart TVAmazon Sale 2025AmazonAmazon saleLED Smart TV

