ಏಕಾಏಕಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್! ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ AI ಅಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ CEO

ಅಮೆಜಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 14,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ.ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ AI ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನಃಶಕ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, 'ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2017 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಪಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು 'ಒಂದು ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದಂತೆ ಅದರ ಚುರುಕುತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಬೆಜೋಸ್ ಯುಗದ “ಟು-ವೇ ಡೋರ್” ತತ್ವದಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.