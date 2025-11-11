ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ನಾಗಾಲೋಟದ ನಡುವೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ! ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು  ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 11, 2025, 09:54 AM IST
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ,  ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕೇವಲ ಕನಸು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು  ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್) ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆಯು ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್

9-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ  : 
9-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 37.5 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 62.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ  ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಭರಣವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈಗ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ? : 
ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಅಂಶವೇ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ . ಬಿಐಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣವು ಬಿಐಎಸ್ ಲೋಗೋ, ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯ ದರ್ಜೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 375) ಮತ್ತು 6-ಅಂಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ HUID ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು..! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾರೀ ಬೆಲೆ

ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? :
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆಯು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯುವಕರು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಹಾರಗಳು, ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಆಭರಣವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

