ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹86,999 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಲೈಟಿಂಗ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Ampere Magnus Neo electric scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹೊಸ ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹86,999. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ₹2,099 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ 3.5-ಇಂಚಿನ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಸೂಚಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 22-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸೀಟನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಟನ್ನ ದೀರ್ಘ ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾರರ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸವಾರಿಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ
ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ ಈಗ 10 ಇಂಚಿನ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 777 ಮಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 25 ಮಿಮೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸವಾರರಿಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ತೂಕವು 5 KG ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ 103 KG ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಿಯೋ 2.3 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಕೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 85-90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 65 ಕಿಮೀ. ಬ್ಯಾಟರಿ 0 ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.