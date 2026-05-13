Milk Price Hike : ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ, ಜನರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಮುಲ್ (Amul milk price) ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟವು (GCMMF) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಮೇ 14, 2026 (ಗುರುವಾರ) ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
Amul Milk price hike : ಅಮುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಅಮುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಮುಲ್ ಫ್ರೆಶ್, ಅಮುಲ್ ಶಕ್ತಿ, ಅಮುಲ್ ಟೀ-ಸ್ಪೆಷಲ್, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದವರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ: ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ: ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಲಿನಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡುಮಾಡಲಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬಳಸುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 120 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಅಮುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಅಮುಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.