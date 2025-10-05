English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60,000 ರೂ. ತಂದುಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 61,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. PPF ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 5, 2025, 08:50 AM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • 15+5+5 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
camera icon6
Healthy Heart
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon5
Baba Vanga
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
camera icon6
Benefits of Garlic
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60,000 ರೂ. ತಂದುಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ

Add Zee News as a Preferred Source

PPF investment plan

: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 15+5+5 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 61,000 ರೂ.ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.1ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಮತ್ತೇ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ..? ಹಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.7.1ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 18.18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 40.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು 57.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.  

ಇದಕ್ಕೆ 16.64 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 80.77 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 23.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ....!

ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 61,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ 7.31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60,941 ರೂ. ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಧಿ 1.03 ಕೋಟಿ  ರೂ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

PPF investment planPublic Provident Fund BenefitsLong term savings IndiaTax saving scheme 80CHow to become crorepati PPF

Trending News