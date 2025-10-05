ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60,000 ರೂ. ತಂದುಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ

PPF investment plan
: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 15+5+5 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 61,000 ರೂ.ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.1ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.7.1ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 18.18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 40.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು 57.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ 16.64 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 80.77 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 23.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 61,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ 7.31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60,941 ರೂ. ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಧಿ 1.03 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)