ED ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅನೀಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ! ಇದು PMLA ಅಲ್ಲ FEMA ಪ್ರಕರಣ

Anil Ambani ED news: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಡಿ. ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವು ಫೆಮಾ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ತಂಡವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಈ ವಿಷಯವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ED ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮನ್ಸ್ FEMA ತನಿಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇದನ್ನು PMLA ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ED ಯ ಸ್ವಂತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು FEMA ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2010 ರ ದೇಶೀಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಜೈಪುರ-ರಿಂಗಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು EPC ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. JR ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2021 ರಿಂದ NHAI ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಇಡಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2007 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, 2010 ರಿಂದ ಈ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೇರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರದಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು PMLA ಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿವೆ, ಆದರೆ ED ಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯು FEMA ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಖರತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಸಮಯ ಇದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವು ಅಂತಹ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ. ತಪ್ಪಾದ ವರದಿಯು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
FEMA ಮತ್ತು PMLA ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೆಂದರೆ FEMA ಮತ್ತು PMLA ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. FEMA, ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತನಿಖೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, PMLA, ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ED ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಮನ್ಸ್ FEMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂಬಾನಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (NHAI) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ದೇಶೀಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆಯು FEMA ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ED ಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು, ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಚುವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶಾಂತ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.