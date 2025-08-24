English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ಜಾರಿ

ಯಮುನಾ, ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್, ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ FASTag ಬಳಸಬೇಕು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 24, 2025, 03:14 PM IST
  • ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಸ್ 3,000 ರೂ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ
  • NHAI ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು
  • ಒಟ್ಟು 1,159 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಲಿರಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ: ಮೋಡ ನೋಡಲು ನಿಂತವರಿಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರನ ದರ್ಶನ
camera icon5
Tiger
ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಲಿರಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ: ಮೋಡ ನೋಡಲು ನಿಂತವರಿಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರನ ದರ್ಶನ
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
camera icon8
Shani Amavasya
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ಜಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಗಮ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್‌ನ ಬೆಲೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು NHAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್: ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ NHAI ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ NH 19 (ದೆಹಲಿ-ಕೋಲ್ಕತಾ), NH 3 (ಆಗ್ರಾ-ಮುಂಬೈ), NH 48 (ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್), NH 27 (ಪೋರ್‌ಬಂದರ್-ಸಿಲ್ಚಾರ್), NH 16 (ಕೋಲ್ಕತಾ-ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ), NH 65 (ಪುಣೆ-ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ), NH 11 (ಆಗ್ರಾ-ಬಿಕಾನೆರ್), ಮತ್ತು NH 44 (ಶ್ರೀನಗರ-ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ) ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್, ಮುಂಬೈ-ನಾಸಿಕ್, ಮುಂಬೈ-ಸೂರತ್, ಚೆನ್ನೈ-ಸೇಲಂ, ಮುಂಬೈ-ರತ್ನಗಿರಿ, ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್, ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್-ವಡೋದರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ಈ ಪಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ FASTag ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯತೆ: 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಸ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ

NHAI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರು, ಜೀಪ್, ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, NHAI ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,159 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ

ಈ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ NHAI ನಿರ್ವಹಣೆಯ 1,159 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: NHAIನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 1,159 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

About the Author
FASTAGFastag annual passNATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIANHAIfastag alert

Trending News