ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೋನಸ್, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ! ವೇತನದಲ್ಲಿ 9% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕಂಪನಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದೀಗ ಬೋನಸ್ ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 9% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Aon PLC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (NBFC ಗಳು) ಸುಮಾರು 10.9% ಮತ್ತು 10% ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಈ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂದಿನ 100 ರೂ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಸುಲಭ
2025 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಪ್ರಮಾಣವು 17.1% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ತೃಪ್ತಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು Aonನ ಪಾಲುದಾರ ರೂಪಂಕ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳಂತಹ ಇತರ ವಲಯಗಳು ಸಹ 9% ವರೆಗಿನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ..! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಇತ್ತಾ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ...!