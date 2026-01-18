English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಪೂರೈಸಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:33 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ
  • ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
  • ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

Indian Railways: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಸಂತ್ರಗಚಿ-ಯೋಲಹಂಕ (02863) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರವರೆಗೆ, ಯೋಲಹಂಕ-ಸಾಂತರಗಚಿ (02864) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಿಮಾರ್-ಚೆನ್ನೈ (02841) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ

ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಶಾಲಿಮಾರ್ (02842) ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ-ಮೈಸೂರು (07033) ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು-ಕಾಕಿನಾಡ (07034) ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರಸಾಪುರ-ಬೆಂಗಳೂರು (07153) ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ನರಸಾಪುರ (07154) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಳಗಾವಿ (07043) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ (07044) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

