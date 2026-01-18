ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Indian Railways: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಂತ್ರಗಚಿ-ಯೋಲಹಂಕ (02863) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರವರೆಗೆ, ಯೋಲಹಂಕ-ಸಾಂತರಗಚಿ (02864) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಿಮಾರ್-ಚೆನ್ನೈ (02841) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಶಾಲಿಮಾರ್ (02842) ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ-ಮೈಸೂರು (07033) ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು-ಕಾಕಿನಾಡ (07034) ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರಸಾಪುರ-ಬೆಂಗಳೂರು (07153) ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ನರಸಾಪುರ (07154) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಳಗಾವಿ (07043) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ (07044) ರೈಲನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.