  • Kannada News
  • Business
  • ಈ iPhone ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌..!

ಈ iPhone ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌..!

ಮೊಬೈಲ್‌ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Last Updated : Dec 5, 2025, 12:38 PM IST
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್‌
  • ಐಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿ
  • ಈ ಫೋನ್‌ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ ಏನೇನು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ

ಈ iPhone ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌..!

ಈಗಿನ ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಫೋನ್‌ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೊಬೈಲ್‌ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದು ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫೋನ್‌ ದರದಲ್ಲಿ 27,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪನಿಯು, ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್‌- 15 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರವಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಐಫೋನ್‌- 15 ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್‌- 15, 128ಜಿಬಿ, 256ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 512ಜಿಬಿ ಎಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭದ ದರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು 79,900 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪನಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಕೇವಲ 52,990 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಿಯಾಯತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕ್ರೇಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ 1,589 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಐಫೋನ್‌- 15 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ ಹೇಗಿದೆ..? 

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ 6.1 ಇಂಚ್‌ ಸೂಪರ್‌ ರೆಟಿನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿಆರ್‌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡೈನಾಮಿಕ್‌ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಇದೆ. ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡೆಡ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದು 48 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಮೇನ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ರೆ, 12 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿಯೇ 12 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 

ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಫೋನ್‌ 15 ಮೊಬೈಲ್‌, ಎ16 ಬಯೋನಿಕ್‌ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ 15 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು ಇದು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್‌ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌, ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಡಿಟಕ್ಷನ್‌ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ ಐಡಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ iOS 17 ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು iOS 26ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

