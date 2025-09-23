English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ದರ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋವಾ ಶೇ 55 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಎಂದರೆ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 04:03 PM IST
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮದ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ

GST ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ದರ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾರತದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 375 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ 56 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈಗ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 375 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದ ದರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, GST ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಅದರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಡೀಲರ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಟ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ತೆರಿಗೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತೆ,  ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮದ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತೆ, ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಅಂಶವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 55% ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 80% ರಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

