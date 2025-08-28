English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...!

ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 02:49 PM IST
  • ಪ್ರವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
  • ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
  • ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ಲಾಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಮೊತ್ತ, ಕಂತು ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿಗೆ ಕುಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ! ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ.. ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ
camera icon6
bollywood actress
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿಗೆ ಕುಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ! ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ.. ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ
ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರವರ್ತಕರ (ಡೆವಲಪರ್) ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರೇ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (POA) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. POA ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಕೀಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೃ ಪತ್ರವನ್ನು (ಮೂಲ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದಾಖಲೆ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲೀಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಹತ್ವ

ಪ್ರವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಮೊತ್ತ, ಕಂತು ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 200 ರೂ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ.

ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಪ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

DTCP ಅನುಮೋದನೆ ಮುಖ್ಯ

ಪ್ಲಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು DTCP (ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. “ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂಬ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವಸತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ

ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಂತು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ನಕಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರ

“ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ”, “ಉಚಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ” ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇವು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

About the Author
PlotsResidential plotsPlots buying guideReal EstateBuying plots in installments

Trending News