ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..!

Second Hand Cars: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದ ಉತ್ತಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸಿ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್: ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಾಹನವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಓಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ...
ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಅಗತ್ಯ: ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ 'ಅಂದಾಜು'. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳು, ಕಾರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೇರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಕಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ: ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಸರ್ವೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತರ ನೀವು ಕಾರಿನ ಸರ್ವೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಾರಿನ ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...