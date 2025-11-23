English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..!

ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..!

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:07 PM IST
  • ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು
  • ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು

Trending Photos

ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon6
actor Rajasekhar
ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
camera icon12
gajakesari raja yoga
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
camera icon6
miss universe vs miss world
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!
ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು..!

Second Hand Cars: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದ ಉತ್ತಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission Update: 2.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್: ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಾಹನವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸಿದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಓಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ...

ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಅಗತ್ಯ: ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ 'ಅಂದಾಜು'. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳು, ಕಾರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೇರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಕಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ.

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ನಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ: ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಸರ್ವೀಸ್‌ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂತರ ನೀವು ಕಾರಿನ ಸರ್ವೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಾರಿನ ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Second Hand CarsPRECAUTIONSUsed Car BuyingUsed CarAuto News

Trending News