ನೀವು ಟೂರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ! GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ GST ದರಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500 ವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 5% GST (ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ) ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ 12% GSTಇತ್ತು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ₹1,000 ವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ GST ಶೂನ್ಯ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ದಿನಕ್ಕೆ ₹7,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 18% GST ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ₹7,500 ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ:
- ಹಿಂದೆ: 12% GST = ₹900
- ಈಗ: 5% GST = ₹375
- ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ: ₹525 ರೂ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ!
₹5,000 ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಯಾದರೆ:
- ಹಿಂದೆ: 12% GST = ₹600
- ಈಗ: 5% GST = ₹250
- ಉಳಿತಾಯ: ₹350 ರೂ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ!
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
- ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು
- ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು
- ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ GST ಕಡಿತವು ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಆತಿಥ್ಯ ದರ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ: GST ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿ.
2. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ: ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
3. ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
4. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
FAQ
1. GST ಕಡಿತ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ.
2. ₹7,500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ GST ಎಷ್ಟು?
ಕೇವಲ 5% GST.
3. ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ₹7,500 ವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ₹1,000 ವರೆಗಿನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ GST?
ಯಾವುದೇ GST ಇಲ್ಲ.
5. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೊಠಡಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹5,000 ಕೊಠಡಿಗೆ ₹350 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಈ GST ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!