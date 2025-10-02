English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಿರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಈ ಬೈಕ್ ಗಳು..!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ! ಐಫೋನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 2, 2025, 06:16 PM IST
  • ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು 97 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಇದು 7.91 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ನಂತರ ಬೈಕ್ ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ . ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹಲವು ಬೈಕ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು 97 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 7.91 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 73,523.

ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100

ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 7.38 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 8.04 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 63,191. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹೇರ್ ಡೈ, ಹೆನ್ನಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಬೈಕ್ 102 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 7.9 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.3 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 65,407. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ.

ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್

ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್.. 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 7.9 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 8.05 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 58,739. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಎಎಸ್

ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೈಕ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 55,100. ಈ ಬೈಕ್ 109.7 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 7.3 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 7.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.

