ನೀವು ಲೋನ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ

ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕ, ವಂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 30, 2025, 11:39 AM IST
ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

1. ಸಾಲದಾತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ (RBI) ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಾಲದಾತರು RBI-ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗೆ (NBFC) ಸಂಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದನ್ನು RBI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ:

ತ್ವರಿತ ಹಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು EMI (ಮಾಸಿಕ ಕಂತು) ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ EMI ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಒಟ್ಟು EMI ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 30-40% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

3. ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ:

ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ (APR), ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

4. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಕ್ಷಣೆ:

ಸಾಲದ EMI ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು EMI ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮರುಹೊಂದಾಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

5. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕರು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಇಂತಹ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು.

ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. RBI-ನೋಂದಾಯಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

