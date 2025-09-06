ನೀವು LIC ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ..ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ!

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
1. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ: ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು (ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ), ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಬಹುದು.
2. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯ ವಿಳಂಬ: ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದಾಗಿ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ತಪ್ಪಾದ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳು: ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮೂದಿಸಿ. ತಪ್ಪಾದ ವಿವರಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನವೀಕರಿಸಿ.
4. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ: ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಬಾಂಡ್, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
5. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು: ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜೀವನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಐಸಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ!