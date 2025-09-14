ನೀವು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಯುವಕರು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಈ ಸಾಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇವು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅನುಮತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ NBFCಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. RBI ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲದಾತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. Google Play Store ಅಥವಾ Apple App Store ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಜವಾದ ಸಾಲದಾತರು ಸಂಪೂರ್ಣ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ, ಗುಪ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ಮೋಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಾದರೆ, RBI ಯ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೂ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.