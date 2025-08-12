English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..!

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಂಡವಾಳವು ಅಂಗಡಿಯ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಸರಕು (ಸ್ಟಾಕ್) ಖರೀದಿ
  • ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ
  • ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು? ಯಾವೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಂಡವಾಳವು ಅಂಗಡಿಯ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ವಿವಿಧ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ:

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಸಂದಣಿಯ ಪ್ರದೇಶ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ (100-300 ಚದರ ಅಡಿ): ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 15,000 ಇರಬಹುದು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 15,000 ರಿಂದ ರೂ. 50,000 ತನಕ ಇರಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ (500-1000 ಚದರ ಅಡಿ): ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

ಸ್ವಂತ ಜಾಗ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಗೆ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು.

2. ಅಂಗಡಿಯ ಸೆಟಪ್ ವೆಚ್ಚ:

ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು.

ರ‍್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳು: ರೂ. 20,000 ರಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ.

ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗೆ ರೂ. 30,000 ರಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ.

ಫ್ರಿಜ್/ಕೂಲರ್: ಶೀತಲ ಪಾನೀಯಗಳು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ.

ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ: ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 50,000.

3. ಸರಕು (ಸ್ಟಾಕ್) ಖರೀದಿ:

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೇ ಸರಕು. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗೆ ಖರ್ಚು ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ: ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ, ಸಾಬೂನು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ.

ಮಧ್ಯಮ/ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ (ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು) ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ.

4. ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ:

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರವಾನಗಿಗಳು ಬೇಕು:

ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ: ರೂ. 2,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000.

FSSAI ಪರವಾನಗಿ: ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೂ. 7,500 ರಿಂದ ರೂ. 15,000.

GST ನೋಂದಣಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದರೆ GST ಅಗತ್ಯ. ನೋಂದಣಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000.

ಇತರೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 20,000.

5. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ:

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ: ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ 1-2 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 30,000. ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಲ್‌ಗಳು: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 20,000.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್: ಫಲಕಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು, ಆಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 50,000.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು

ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ/ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ): ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ರಿಂದ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ.

ಮಧ್ಯಮ ಅಂಗಡಿ (ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ): ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ರಿಂದ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ.

ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಅಂಗಡಿ: ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ರಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು:

ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ: ಜನಸಂದಣಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಗುಣಮಟ್ಟ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ: ಸ್ನೇಹಪರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯ್ಕೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಖರ್ಚು-ಆದಾಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿ.

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ.ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಬಹುದು.

 

 

