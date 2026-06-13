Arecanut Price in Karnataka: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಧೋರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಚಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಂಪುಗೊಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ದರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹13,000 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹35,700 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎ (CQCA) ಅಡಿಕೆಗೆ ₹22,500 ದೊರೆತಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹29,000 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, CQCA ಅಡಿಕೆ ₹24,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,758 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹38,000ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹13,000 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹24,500ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹24,558 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸದುರ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹10,000ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ
ಹೊಸನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹53,399 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೇಂಪುಗೊಟು ₹38,809, ಚಾಳಿ ₹38,989 ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೊಟು ₹26,399ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಕುಮಟಾ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆ ₹31,849, CQCA ₹30,349 ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಕೆ ₹21,689 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹32,000 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹33,500 ಹಾಗೂ CQCA ಅಡಿಕೆ ₹29,400ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ದರ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹50,674 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ₹15,000 ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,699 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇಂಪುಗೊಟು ₹34,689, ಚಾಳಿ ₹45,899, ಬಿಳೆಗೊಟು ₹32,009, ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹43,509 ಹಾಗೂ CQCA ₹29,699ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,478 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚಾಳಿ ₹47,222, ಬೆಟ್ಟೆ ₹45,004, ಬಿಳೆಗೊಟು ₹34,376 ಹಾಗೂ ಕೇಂಪುಗೊಟು ₹30,215ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪಿ (API) ಅಡಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹56,179 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದು ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,139, ಚಾಳಿ ₹46,899, ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹45,099, ಬಿಳೆಗೊಟು ₹33,519, ಕೇಂಪುಗೊಟು ₹33,199 ಹಾಗೂ CQCA ಅಡಿಕೆ ₹29,899ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದರ
ಸುಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ CQCA ಅಡಿಕೆ ₹29,000 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಆಪಿ ಅಡಿಕೆ ₹56,179 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದು ದಿನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Arasikere APMC
|12/06/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Bantwala APMC
|12/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹47,000
|₹35,700
|Bantwala APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹22,500
|Belthangdi APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹28,000
|₹24,000
|Belthangdi APMC
|12/06/2026
|New Variety
|₹27,500
|₹47,000
|₹29,000
|Bhadravathi APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹51,000
|₹52,599
|₹51,758
|Bhadravathi APMC
|12/06/2026
|Other
|₹38,000
|₹38,000
|₹38,000
|Chamarajanagar APMC
|12/06/2026
|Other
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Davangere APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹24,500
|₹24,500
|₹24,500
|Holalkere APMC
|12/06/2026
|Other
|₹23,461
|₹26,000
|₹24,558
|Honnali APMC
|12/06/2026
|Sippegotu
|₹10,000
|₹10,000
|₹10,000
|Hosadurga APMC
|12/06/2026
|Other
|₹10,000
|₹10,000
|₹10,000
|Hosanagara APMC
|12/06/2026
|Bilegotu
|₹26,399
|₹26,399
|₹26,399
|Hosanagara APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹46,999
|₹54,619
|₹53,399
|Hosanagara APMC
|12/06/2026
|Kempogutu
|₹32,599
|₹40,822
|₹38,809
|Hosanagara APMC
|12/06/2026
|Chali
|₹38,989
|₹38,989
|₹38,989
|Kumta APMC
|12/06/2026
|Chippu
|₹30,569
|₹34,019
|₹31,849
|Kumta APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹17,099
|₹33,189
|₹30,349
|Kumta APMC
|12/06/2026
|Factory
|₹11,869
|₹24,764
|₹21,689
|Mangaluru APMC
|12/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|12/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,000
|₹33,500
|Puttur APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹29,400
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹50,674
|₹50,674
|₹50,674
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|12/06/2026
|Sippegotu
|₹14,000
|₹15,000
|₹15,000
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Kempogutu
|₹30,889
|₹37,300
|₹34,689
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹48,099
|₹53,099
|₹52,699
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹22,209
|₹32,899
|₹29,699
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Chali
|₹39,699
|₹47,719
|₹45,899
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Bilegotu
|₹26,219
|₹34,789
|₹32,009
|Siddapur APMC
|12/06/2026
|Tattibettee
|₹39,000
|₹47,419
|₹43,509
|Sirsi APMC
|12/06/2026
|Kempogutu
|₹23,099
|₹34,399
|₹30,215
|Sirsi APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹50,299
|₹53,100
|₹51,478
|Sirsi APMC
|12/06/2026
|Chali
|₹44,599
|₹48,699
|₹47,222
|Sirsi APMC
|12/06/2026
|Bilegotu
|₹23,088
|₹35,899
|₹34,376
|Sirsi APMC
|12/06/2026
|Bette
|₹41,600
|₹49,299
|₹45,004
|Sulya APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,000
|₹29,000
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Chali
|₹37,369
|₹48,599
|₹46,899
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Cqca
|₹16,000
|₹34,969
|₹29,899
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Rashi
|₹48,899
|₹53,889
|₹52,139
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Kempogutu
|₹18,612
|₹36,999
|₹33,199
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|api
|₹54,179
|₹60,006
|₹56,179
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Tattibettee
|₹37,099
|₹48,199
|₹45,099
|Yellapur APMC
|12/06/2026
|Bilegotu
|₹18,812
|₹35,972
|₹33,519