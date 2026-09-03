/Arecanut Price: ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಬೆಲೆ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ದರಪಟ್ಟಿ

Arecanut Price Today: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ(APMC)ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ಲಭ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಗಾತ್ರ, ಬೇಡಿಕೆ, ಆವಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಆ ದಿನದ ಸ್ಥಳೀಯ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹53,800
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹49,558ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,800ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾದರಿ ದರವೂ ₹53,800 ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹14,000 ಹಾಗೂ EDI ತಳಿಗೆ ₹50,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ದರವನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹41,009ರಿಂದ ₹52,300ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹49,123 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,065 ಮಾದರಿ ದರವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಚಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,499ರಿಂದ ₹51,899ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹34,499ರಿಂದ ₹40,870ರವರೆಗೆ ದರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹13,099ರಿಂದ ₹21,725ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲಭ್ಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹45,999ರಿಂದ ₹51,529ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಿಗೆ ₹40,599ರವರೆಗೆ ದರ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿವಿಧ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ವರದಿ ಸಮಯದ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹56,099ರಿಂದ ₹87,009ರವರೆಗೆ, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,999ರಿಂದ ₹62,300ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ EDIಗೆ ₹48,009ರಿಂದ ₹53,307ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹19,000ರಿಂದ ₹43,730ರವರೆಗೆ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹45,109ರಿಂದ ₹53,319ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹38,365ರಿಂದ ₹40,899ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹35,000ರಿಂದ ₹52,000ರವರೆಗೆ ದರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಲಭ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ದರ ₹50,499 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,000ರಿಂದ ₹42,000ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹37,000ರಿಂದ ₹39,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹41,000 ಮತ್ತು ₹38,000 ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆವಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೂ ತಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. Cqca ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹34,000ರವರೆಗೆ, ಹೊಸ ತಳಿಗೆ ₹39,000ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ತಳಿಗೆ ₹48,000ರಿಂದ ₹55,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ದರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹25,000, ₹43,500 ಮತ್ತು ₹52,500 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲವು ಅಡಿಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ದರವನ್ನ ಸುಮಾರು ₹36,904 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ದರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ; ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ದರವು ಅವರ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ
ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಗರಿಷ್ಠ ದರವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಹರಾಜು ದರ, ಆವಕ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.