  • Arecanut Price: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕುಮುಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕುಮುಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (10-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 10) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 12:48 PM IST
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,600 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,569 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,410 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕುಮುಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 10) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (10-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 09/04/2026 New Variety ₹29,000 ₹50,000 ₹32,000
Belthangdi APMC 09/04/2026 Other ₹24,000 ₹39,000 ₹26,000
Bhadravathi APMC 09/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹12,000 ₹11,600
Bhadravathi APMC 09/04/2026 Other ₹10,500 ₹27,500 ₹27,500
Channagiri APMC 09/04/2026 Rashi ₹48,000 ₹55,600 ₹52,500
Chitradurga APMC 09/04/2026 Bette ₹37,649 ₹38,099 ₹37,879
Chitradurga APMC 09/04/2026 api ₹54,619 ₹55,029 ₹54,859
Chitradurga APMC 09/04/2026 Kempugotu ₹31,609 ₹32,010 ₹31,800
Chitradurga APMC 09/04/2026 Rashi ₹54,139 ₹54,569 ₹54,389
Haliyala APMC 09/04/2026 Bette ₹35,109 ₹53,100 ₹43,666
Haliyala APMC 09/04/2026 Other ₹26,020 ₹50,007 ₹44,154
Haliyala APMC 09/04/2026 api ₹57,010 ₹57,310 ₹57,160
Haliyala APMC 09/04/2026 Thousand ₹26,110 ₹46,219 ₹40,954
Haliyala APMC 09/04/2026 Bike ₹14,000 ₹15,200 ₹14,600
Haliyala APMC 09/04/2026 Bilegotu ₹22,000 ₹31,200 ₹29,268
Haliyala APMC 09/04/2026 Rashi ₹51,000 ₹54,020 ₹52,380
Haliyala APMC 09/04/2026 Chali ₹35,101 ₹47,100 ₹43,559
Honnavar APMC 09/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kumta APMC 09/04/2026 Cqca ₹19,699 ₹36,689 ₹32,759
Kumta APMC 09/04/2026 Chali ₹35,051 ₹49,199 ₹43,293
Kumta APMC 09/04/2026 Chippu ₹26,609 ₹44,639 ₹42,629
Kundapura APMC 09/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹50,000 ₹45,000
Moodigere APMC 09/04/2026 Other ₹54,715 ₹54,715 ₹54,715
Puttur APMC 09/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹30,600
Puttur APMC 09/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Sagar APMC 09/04/2026 Cqca ₹13,699 ₹35,899 ₹34,370
Sagar APMC 09/04/2026 Sippegotu ₹7,499 ₹23,425 ₹22,799
Sagar APMC 09/04/2026 Rashi ₹38,270 ₹59,410 ₹54,599
Sagar APMC 09/04/2026 Chali ₹34,099 ₹44,214 ₹43,599
Sagar APMC 09/04/2026 Bilegotu ₹20,199 ₹37,300 ₹35,599
Sagar APMC 09/04/2026 Kempugotu ₹24,989 ₹37,719 ₹35,699
Shimoga(Theertahalli) APMC 09/04/2026 Other ₹41,700 ₹49,102 ₹49,102
Sirsi APMC 09/04/2026 Rashi ₹47,099 ₹55,699 ₹51,486
Sirsi APMC 09/04/2026 Chali ₹45,000 ₹49,600 ₹47,943
Sirsi APMC 09/04/2026 Bilegotu ₹26,100 ₹39,899 ₹35,154
Sirsi APMC 09/04/2026 Bette ₹41,899 ₹50,509 ₹45,396
Sirsi APMC 09/04/2026 Kempugotu ₹26,123 ₹38,699 ₹31,410
Sulya APMC 09/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Sulya APMC 09/04/2026 New Variety ₹41,000 ₹50,000 ₹46,000
Tarikere APMC 09/04/2026 Rashi ₹26,003 ₹26,008 ₹26,004
Tarikere APMC 09/04/2026 Other ₹25,000 ₹28,000 ₹26,787
Tarikere APMC 09/04/2026 Sippegotu ₹11,700 ₹14,000 ₹13,498
Tarikere APMC 09/04/2026 Pudding ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Tarikere APMC 09/04/2026 Bette ₹22,000 ₹22,000 ₹22,000
Tumkur APMC 09/04/2026 Other ₹51,500 ₹54,800 ₹52,600
Yellapur APMC 09/04/2026 Chali ₹40,399 ₹49,499 ₹48,669
Yellapur APMC 09/04/2026 api ₹58,400 ₹61,999 ₹60,475
Yellapur APMC 09/04/2026 Kempugotu ₹19,000 ₹38,500 ₹35,199
Yellapur APMC 09/04/2026 Rashi ₹49,219 ₹57,269 ₹54,919
Yellapur APMC 09/04/2026 Tattibettee ₹38,810 ₹51,269 ₹47,099
Yellapur APMC 09/04/2026 Cqca ₹12,909 ₹34,299 ₹31,899
Yellapur APMC 09/04/2026 Bilegotu ₹14,899 ₹40,611 ₹36,899

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

