  • Arecanut Price in Karnataka: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price in Karnataka: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (11-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 11) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:37 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,199 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,899 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price in Karnataka: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 11) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (11-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Belthangdi APMC 10/04/2026 Other ₹22,000 ₹38,000 ₹26,000
Belthangdi APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹28,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 10/04/2026 New Variety ₹29,000 ₹49,500 ₹30,000
Bhadravathi APMC 10/04/2026 Thousand ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000
Bhadravathi APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹13,000 ₹12,500
Davangere APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Holalkere APMC 10/04/2026 Other ₹23,908 ₹26,500 ₹25,280
Honnavar APMC 10/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Hunsur APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Kumta APMC 10/04/2026 Chippu ₹32,969 ₹37,029 ₹35,839
Kumta APMC 10/04/2026 Factory ₹12,019 ₹29,589 ₹26,259
Kumta APMC 10/04/2026 Cqca ₹16,869 ₹34,029 ₹32,649
Kumta APMC 10/04/2026 Ripe ₹44,029 ₹48,699 ₹46,799
Kundapura APMC 10/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹49,500 ₹48,000
Puttur APMC 10/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
Puttur APMC 10/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Other ₹41,394 ₹41,394 ₹41,394
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹12,500 ₹12,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Gorabalu ₹28,274 ₹28,274 ₹28,274
Sirsi APMC 10/04/2026 Kempugotu ₹24,011 ₹36,899 ₹31,872
Sirsi APMC 10/04/2026 Rashi ₹50,410 ₹55,199 ₹52,282
Sirsi APMC 10/04/2026 Bette ₹40,699 ₹52,399 ₹44,058
Sirsi APMC 10/04/2026 Chali ₹44,099 ₹49,511 ₹47,659
Sirsi APMC 10/04/2026 Bilegotu ₹26,100 ₹39,169 ₹34,894
Sulya APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Yellapur APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹35,262 ₹30,699
Yellapur APMC 10/04/2026 Rashi ₹49,621 ₹57,899 ₹54,819
Yellapur APMC 10/04/2026 api ₹58,870 ₹58,870 ₹58,870
Yellapur APMC 10/04/2026 Tattibettee ₹38,761 ₹50,469 ₹46,421
Yellapur APMC 10/04/2026 Kempugotu ₹18,899 ₹42,969 ₹37,899
Yellapur APMC 10/04/2026 Chali ₹39,119 ₹49,809 ₹48,611
Yellapur APMC 10/04/2026 Bilegotu ₹18,899 ₹42,969 ₹37,899

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

