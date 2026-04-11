Arecanut Price in Karnataka: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 11) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (11-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ! ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ..!
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|modal price
|Belthangdi APMC
|10/04/2026
|Other
|₹22,000
|₹38,000
|₹26,000
|Belthangdi APMC
|10/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹28,000
|₹22,000
|Belthangdi APMC
|10/04/2026
|New Variety
|₹29,000
|₹49,500
|₹30,000
|Bhadravathi APMC
|10/04/2026
|Thousand
|₹8,000
|₹8,000
|₹8,000
|Bhadravathi APMC
|10/04/2026
|Sippegotu
|₹12,500
|₹13,000
|₹12,500
|Davangere APMC
|10/04/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Holalkere APMC
|10/04/2026
|Other
|₹23,908
|₹26,500
|₹25,280
|Honnavar APMC
|10/04/2026
|Ripe
|₹36,000
|₹38,000
|₹37,000
|Hunsur APMC
|10/04/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Kumta APMC
|10/04/2026
|Chippu
|₹32,969
|₹37,029
|₹35,839
|Kumta APMC
|10/04/2026
|Factory
|₹12,019
|₹29,589
|₹26,259
|Kumta APMC
|10/04/2026
|Cqca
|₹16,869
|₹34,029
|₹32,649
|Kumta APMC
|10/04/2026
|Ripe
|₹44,029
|₹48,699
|₹46,799
|Kundapura APMC
|10/04/2026
|Ripe
|₹40,000
|₹49,500
|₹48,000
|Puttur APMC
|10/04/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹50,000
|₹40,000
|Puttur APMC
|10/04/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹29,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/04/2026
|Other
|₹41,394
|₹41,394
|₹41,394
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/04/2026
|Sippegotu
|₹12,500
|₹12,500
|₹12,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/04/2026
|Gorabalu
|₹28,274
|₹28,274
|₹28,274
|Sirsi APMC
|10/04/2026
|Kempugotu
|₹24,011
|₹36,899
|₹31,872
|Sirsi APMC
|10/04/2026
|Rashi
|₹50,410
|₹55,199
|₹52,282
|Sirsi APMC
|10/04/2026
|Bette
|₹40,699
|₹52,399
|₹44,058
|Sirsi APMC
|10/04/2026
|Chali
|₹44,099
|₹49,511
|₹47,659
|Sirsi APMC
|10/04/2026
|Bilegotu
|₹26,100
|₹39,169
|₹34,894
|Sulya APMC
|10/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹39,000
|₹30,000
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹35,262
|₹30,699
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Rashi
|₹49,621
|₹57,899
|₹54,819
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|api
|₹58,870
|₹58,870
|₹58,870
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Tattibettee
|₹38,761
|₹50,469
|₹46,421
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Kempugotu
|₹18,899
|₹42,969
|₹37,899
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Chali
|₹39,119
|₹49,809
|₹48,611
|Yellapur APMC
|10/04/2026
|Bilegotu
|₹18,899
|₹42,969
|₹37,899
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2.5 ಗಂಟೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…