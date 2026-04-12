English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (12-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:59 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,399 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,899 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
AI ಚಾಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು..! ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನನ್ನ ಲವ್‌ ಮಾಡು.. ಅಂತ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಮಹಿಳಾ MLA ಕಿರುಕುಳ..! ಹೀರೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡಿಕೆಡಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಅರುಣ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌
Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (12-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Kundapura APMC 11/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹49,000 ₹47,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 IT WAS ₹38,429 ₹56,399 ₹54,009
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 Other ₹21,000 ₹55,053 ₹55,053
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 Saraku ₹68,009 ₹95,300 ₹74,009
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 Bette ₹56,009 ₹65,600 ₹60,029
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 Gorabalu ₹34,199 ₹39,399 ₹38,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/04/2026 Rashi ₹39,699 ₹56,399 ₹55,011
 Market Date Type Minimum price Maximum price modal price
Belthangdi APMC 10/04/2026 Other ₹22,000 ₹38,000 ₹26,000
Belthangdi APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹28,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 10/04/2026 New Variety ₹29,000 ₹49,500 ₹30,000
Bhadravathi APMC 10/04/2026 Thousand ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000
Bhadravathi APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹13,000 ₹12,500
Davangere APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Holalkere APMC 10/04/2026 Other ₹23,908 ₹26,500 ₹25,280
Honnavar APMC 10/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Hunsur APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Kumta APMC 10/04/2026 Chippu ₹32,969 ₹37,029 ₹35,839
Kumta APMC 10/04/2026 Factory ₹12,019 ₹29,589 ₹26,259
Kumta APMC 10/04/2026 Cqca ₹16,869 ₹34,029 ₹32,649
Kumta APMC 10/04/2026 Ripe ₹44,029 ₹48,699 ₹46,799
Kundapura APMC 10/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹49,500 ₹48,000
Puttur APMC 10/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
Puttur APMC 10/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Other ₹41,394 ₹41,394 ₹41,394
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹12,500 ₹12,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 10/04/2026 Gorabalu ₹28,274 ₹28,274 ₹28,274
Sirsi APMC 10/04/2026 Kempugotu ₹24,011 ₹36,899 ₹31,872
Sirsi APMC 10/04/2026 Rashi ₹50,410 ₹55,199 ₹52,282
Sirsi APMC 10/04/2026 Bette ₹40,699 ₹52,399 ₹44,058
Sirsi APMC 10/04/2026 Chali ₹44,099 ₹49,511 ₹47,659
Sirsi APMC 10/04/2026 Bilegotu ₹26,100 ₹39,169 ₹34,894
Sulya APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Yellapur APMC 10/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹35,262 ₹30,699
Yellapur APMC 10/04/2026 Rashi ₹49,621 ₹57,899 ₹54,819
Yellapur APMC 10/04/2026 api ₹58,870 ₹58,870 ₹58,870
Yellapur APMC 10/04/2026 Tattibettee ₹38,761 ₹50,469 ₹46,421
Yellapur APMC 10/04/2026 Kempugotu ₹18,899 ₹42,969 ₹37,899
Yellapur APMC 10/04/2026 Chali ₹39,119 ₹49,809 ₹48,611
Yellapur APMC 10/04/2026 Bilegotu ₹18,899 ₹42,969 ₹37,899

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News