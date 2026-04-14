Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 14) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (14-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Belthangdi APMC
|13/04/2026
|New Variety
|₹28,500
|₹49,500
|₹31,000
|Belthangdi APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹1,800
|₹27,000
|₹22,000
|Channagiri APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹53,099
|₹56,100
|₹53,530
|Chikkamagalore APMC
|13/04/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹13,000
|₹12,530
|Davangere APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹27,390
|₹27,390
|₹27,390
|Davangere APMC
|13/04/2026
|Sippegotu
|₹12,000
|₹12,000
|₹12,000
|Holalkere APMC
|13/04/2026
|Other
|₹19,500
|₹26,500
|₹22,354
|Honnavar APMC
|13/04/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|Kumta APMC
|13/04/2026
|Ripe
|₹44,029
|₹48,399
|₹47,549
|Kumta APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹18,099
|₹34,569
|₹31,489
|Kumta APMC
|13/04/2026
|Factory
|₹12,019
|₹30,699
|₹28,689
|Kumta APMC
|13/04/2026
|Chippu
|₹32,089
|₹37,099
|₹35,679
|Madikeri APMC
|13/04/2026
|Raw
|₹50,221
|₹50,221
|₹50,221
|Puttur APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹29,000
|Puttur APMC
|13/04/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹50,000
|₹42,500
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹13,500
|₹37,500
|₹34,899
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Sippegotu
|₹6,899
|₹23,389
|₹22,699
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹34,499
|₹56,469
|₹55,409
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Kempogutu
|₹24,999
|₹43,009
|₹39,099
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Chali
|₹35,899
|₹44,352
|₹43,619
|Sagar APMC
|13/04/2026
|Bilegotu
|₹15,599
|₹36,222
|₹34,599
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|13/04/2026
|Gorabalu
|₹27,000
|₹28,000
|₹28,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|13/04/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹16,500
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|13/04/2026
|Other
|₹34,000
|₹50,256
|₹40,000
|Sirsi APMC
|13/04/2026
|Kempogutu
|₹30,189
|₹36,899
|₹34,645
|Sirsi APMC
|13/04/2026
|Bette
|₹40,799
|₹52,599
|₹44,093
|Sirsi APMC
|13/04/2026
|Chali
|₹44,600
|₹48,709
|₹46,938
|Sirsi APMC
|13/04/2026
|Bilegotu
|₹24,299
|₹38,769
|₹34,859
|Sirsi APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹48,600
|₹53,899
|₹51,525
|Sulya APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹31,000
|₹28,000
|Tarikere APMC
|13/04/2026
|Other
|₹28,000
|₹32,000
|₹30,000
|Tumkur APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹51,000
|₹55,500
|₹53,100
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Cqca
|₹13,109
|₹34,899
|₹31,309
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Kempogutu
|₹18,909
|₹38,969
|₹34,969
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Tattibettee
|₹38,711
|₹50,299
|₹46,950
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Bilegotu
|₹16,109
|₹42,499
|₹35,879
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Rashi
|₹50,719
|₹59,375
|₹54,689
|Yellapur APMC
|13/04/2026
|Chali
|₹38,479
|₹48,811
|₹46,799
