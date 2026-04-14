Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (14-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 14) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:56 PM IST
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,100 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,469 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 53,899 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 14) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (14-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 13/04/2026 New Variety ₹28,500 ₹49,500 ₹31,000
Belthangdi APMC 13/04/2026 Cqca ₹1,800 ₹27,000 ₹22,000
Channagiri APMC 13/04/2026 Rashi ₹53,099 ₹56,100 ₹53,530
Chikkamagalore APMC 13/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹13,000 ₹12,530
Davangere APMC 13/04/2026 Rashi ₹27,390 ₹27,390 ₹27,390
Davangere APMC 13/04/2026 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000
Holalkere APMC 13/04/2026 Other ₹19,500 ₹26,500 ₹22,354
Honnavar APMC 13/04/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
Kumta APMC 13/04/2026 Ripe ₹44,029 ₹48,399 ₹47,549
Kumta APMC 13/04/2026 Cqca ₹18,099 ₹34,569 ₹31,489
Kumta APMC 13/04/2026 Factory ₹12,019 ₹30,699 ₹28,689
Kumta APMC 13/04/2026 Chippu ₹32,089 ₹37,099 ₹35,679
Madikeri APMC 13/04/2026 Raw ₹50,221 ₹50,221 ₹50,221
Puttur APMC 13/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Puttur APMC 13/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹42,500
Sagar APMC 13/04/2026 Cqca ₹13,500 ₹37,500 ₹34,899
Sagar APMC 13/04/2026 Sippegotu ₹6,899 ₹23,389 ₹22,699
Sagar APMC 13/04/2026 Rashi ₹34,499 ₹56,469 ₹55,409
Sagar APMC 13/04/2026 Kempogutu ₹24,999 ₹43,009 ₹39,099
Sagar APMC 13/04/2026 Chali ₹35,899 ₹44,352 ₹43,619
Sagar APMC 13/04/2026 Bilegotu ₹15,599 ₹36,222 ₹34,599
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/04/2026 Gorabalu ₹27,000 ₹28,000 ₹28,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹16,500 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/04/2026 Other ₹34,000 ₹50,256 ₹40,000
Sirsi APMC 13/04/2026 Kempogutu ₹30,189 ₹36,899 ₹34,645
Sirsi APMC 13/04/2026 Bette ₹40,799 ₹52,599 ₹44,093
Sirsi APMC 13/04/2026 Chali ₹44,600 ₹48,709 ₹46,938
Sirsi APMC 13/04/2026 Bilegotu ₹24,299 ₹38,769 ₹34,859
Sirsi APMC 13/04/2026 Rashi ₹48,600 ₹53,899 ₹51,525
Sulya APMC 13/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹31,000 ₹28,000
Tarikere APMC 13/04/2026 Other ₹28,000 ₹32,000 ₹30,000
Tumkur APMC 13/04/2026 Rashi ₹51,000 ₹55,500 ₹53,100
Yellapur APMC 13/04/2026 Cqca ₹13,109 ₹34,899 ₹31,309
Yellapur APMC 13/04/2026 Kempogutu ₹18,909 ₹38,969 ₹34,969
Yellapur APMC 13/04/2026 Tattibettee ₹38,711 ₹50,299 ₹46,950
Yellapur APMC 13/04/2026 Bilegotu ₹16,109 ₹42,499 ₹35,879
Yellapur APMC 13/04/2026 Rashi ₹50,719 ₹59,375 ₹54,689
Yellapur APMC 13/04/2026 Chali ₹38,479 ₹48,811 ₹46,799

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

