English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Arecanut today price (18-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 18) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:16 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,899 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,000 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 18) ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Bhadravathi APMC 18/04/2026 Sippegotu ₹11,200 ₹11,200 ₹11,200
Bhadravathi APMC 18/04/2026 Other ₹51,417 ₹51,417 ₹51,417
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Other ₹28,000 ₹52,904 ₹52,904
Belthangdi APMC 16/04/2026 New Variety ₹28,000 ₹48,500 ₹30,000
Belthangdi APMC 16/04/2026 Cqca ₹16,000 ₹26,000 ₹21,000
Bhadravathi APMC 16/04/2026 Pudding ₹9,000 ₹12,500 ₹12,500
Bhadravathi APMC 16/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹12,000 ₹11,500
Channagiri APMC 16/04/2026 Rashi ₹50,099 ₹56,100 ₹54,845
Hiriyur APMC 16/04/2026 Other ₹20,000 ₹21,000 ₹20,500
Holalkere APMC 16/04/2026 Rashi ₹53,299 ₹55,600 ₹54,127
Holalkere APMC 16/04/2026 Other ₹23,876 ₹26,966 ₹25,734
Honnali APMC 16/04/2026 IT WAS ₹23,321 ₹24,469 ₹24,012
Honnali APMC 16/04/2026 Rashi ₹55,000 ₹55,000 ₹55,000
Honnavar APMC 16/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kumta APMC 16/04/2026 Chali ₹44,657 ₹47,058 ₹45,629
Kundapura APMC 16/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹48,500 ₹45,500
Puttur APMC 16/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,500 ₹39,000
Puttur APMC 16/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹30,000
Sagar APMC 16/04/2026 Chali ₹34,899 ₹44,099 ₹43,499
Sagar APMC 16/04/2026 Rashi ₹36,999 ₹57,310 ₹56,059
Sagar APMC 16/04/2026 Kempugotu ₹28,999 ₹40,399 ₹39,499
Sagar APMC 16/04/2026 Bilegotu ₹20,827 ₹34,899 ₹33,699
Sagar APMC 16/04/2026 Sippegotu ₹6,659 ₹23,469 ₹22,909
Sagar APMC 16/04/2026 Cqca ₹12,127 ₹38,199 ₹35,899
Shimoga APMC 16/04/2026 Saraku ₹55,509 ₹96,999 ₹92,996
Shimoga APMC 16/04/2026 Rashi ₹42,669 ₹57,009 ₹54,049
Shimoga APMC 16/04/2026 Gorabalu ₹19,030 ₹43,338 ₹38,799
Shimoga APMC 16/04/2026 Bette ₹53,099 ₹65,369 ₹64,009
Shimoga(Theertahalli) APMC 16/04/2026 Other ₹30,000 ₹56,402 ₹53,586
Shimoga(Theertahalli) APMC 16/04/2026 Gorabalu ₹25,000 ₹25,000 ₹25,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 16/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Sirsi APMC 16/04/2026 Bilegotu ₹26,899 ₹39,869 ₹34,454
Sirsi APMC 16/04/2026 Chali ₹44,089 ₹49,099 ₹47,639
Sirsi APMC 16/04/2026 Rashi ₹50,300 ₹53,899 ₹52,418
Sirsi APMC 16/04/2026 Bette ₹41,299 ₹50,709 ₹44,836
Sirsi APMC 16/04/2026 Kempugotu ₹32,558 ₹37,989 ₹34,891
Sulya APMC 16/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹35,000 ₹29,000
Tarikere APMC 16/04/2026 Sippegotu ₹10,800 ₹11,500 ₹11,141
Tarikere APMC 16/04/2026 Other ₹25,000 ₹28,000 ₹25,605
Tumkur APMC 16/04/2026 Rashi ₹52,000 ₹54,800 ₹53,100
Yellapur APMC 16/04/2026 Tattibettee ₹38,199 ₹51,165 ₹46,519
Yellapur APMC 16/04/2026 Cqca ₹12,000 ₹33,899 ₹30,900
Yellapur APMC 16/04/2026 Chali ₹38,412 ₹49,009 ₹47,899
Yellapur APMC 16/04/2026 Kempugotu ₹18,612 ₹37,316 ₹35,699
Yellapur APMC 16/04/2026 api ₹63,689 ₹63,689 ₹63,689
Yellapur APMC 16/04/2026 Bilegotu ₹16,612 ₹41,899 ₹35,809
Yellapur APMC 16/04/2026 Rashi ₹49,869 ₹59,000 ₹54,899

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News