Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 18) ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (18-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bhadravathi APMC
|18/04/2026
|Sippegotu
|₹11,200
|₹11,200
|₹11,200
|Bhadravathi APMC
|18/04/2026
|Other
|₹51,417
|₹51,417
|₹51,417
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Sippegotu
|₹14,000
|₹14,000
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Other
|₹28,000
|₹52,904
|₹52,904
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Belthangdi APMC
|16/04/2026
|New Variety
|₹28,000
|₹48,500
|₹30,000
|Belthangdi APMC
|16/04/2026
|Cqca
|₹16,000
|₹26,000
|₹21,000
|Bhadravathi APMC
|16/04/2026
|Pudding
|₹9,000
|₹12,500
|₹12,500
|Bhadravathi APMC
|16/04/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹12,000
|₹11,500
|Channagiri APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹50,099
|₹56,100
|₹54,845
|Hiriyur APMC
|16/04/2026
|Other
|₹20,000
|₹21,000
|₹20,500
|Holalkere APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹53,299
|₹55,600
|₹54,127
|Holalkere APMC
|16/04/2026
|Other
|₹23,876
|₹26,966
|₹25,734
|Honnali APMC
|16/04/2026
|IT WAS
|₹23,321
|₹24,469
|₹24,012
|Honnali APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹55,000
|₹55,000
|₹55,000
|Honnavar APMC
|16/04/2026
|Ripe
|₹36,000
|₹38,000
|₹37,000
|Kumta APMC
|16/04/2026
|Chali
|₹44,657
|₹47,058
|₹45,629
|Kundapura APMC
|16/04/2026
|Ripe
|₹40,000
|₹48,500
|₹45,500
|Puttur APMC
|16/04/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹48,500
|₹39,000
|Puttur APMC
|16/04/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹30,000
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Chali
|₹34,899
|₹44,099
|₹43,499
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹36,999
|₹57,310
|₹56,059
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Kempugotu
|₹28,999
|₹40,399
|₹39,499
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Bilegotu
|₹20,827
|₹34,899
|₹33,699
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Sippegotu
|₹6,659
|₹23,469
|₹22,909
|Sagar APMC
|16/04/2026
|Cqca
|₹12,127
|₹38,199
|₹35,899
|Shimoga APMC
|16/04/2026
|Saraku
|₹55,509
|₹96,999
|₹92,996
|Shimoga APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹42,669
|₹57,009
|₹54,049
|Shimoga APMC
|16/04/2026
|Gorabalu
|₹19,030
|₹43,338
|₹38,799
|Shimoga APMC
|16/04/2026
|Bette
|₹53,099
|₹65,369
|₹64,009
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/04/2026
|Other
|₹30,000
|₹56,402
|₹53,586
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/04/2026
|Gorabalu
|₹25,000
|₹25,000
|₹25,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|16/04/2026
|Sippegotu
|₹11,000
|₹11,000
|₹11,000
|Sirsi APMC
|16/04/2026
|Bilegotu
|₹26,899
|₹39,869
|₹34,454
|Sirsi APMC
|16/04/2026
|Chali
|₹44,089
|₹49,099
|₹47,639
|Sirsi APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹50,300
|₹53,899
|₹52,418
|Sirsi APMC
|16/04/2026
|Bette
|₹41,299
|₹50,709
|₹44,836
|Sirsi APMC
|16/04/2026
|Kempugotu
|₹32,558
|₹37,989
|₹34,891
|Sulya APMC
|16/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹35,000
|₹29,000
|Tarikere APMC
|16/04/2026
|Sippegotu
|₹10,800
|₹11,500
|₹11,141
|Tarikere APMC
|16/04/2026
|Other
|₹25,000
|₹28,000
|₹25,605
|Tumkur APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹52,000
|₹54,800
|₹53,100
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Tattibettee
|₹38,199
|₹51,165
|₹46,519
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Cqca
|₹12,000
|₹33,899
|₹30,900
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Chali
|₹38,412
|₹49,009
|₹47,899
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Kempugotu
|₹18,612
|₹37,316
|₹35,699
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|api
|₹63,689
|₹63,689
|₹63,689
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Bilegotu
|₹16,612
|₹41,899
|₹35,809
|Yellapur APMC
|16/04/2026
|Rashi
|₹49,869
|₹59,000
|₹54,899
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…