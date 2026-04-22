Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (22-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:18 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,299 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 51,615 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿದ ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ!.. ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಎಂದ ಜೋಡಿ
ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿದ ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ!.. ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಎಂದ ಜೋಡಿ
ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22) ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56,419 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (22-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Honnali APMC 21/04/2026 Rashi ₹25,200 ₹27,000 ₹26,067
Honnali APMC 21/04/2026 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Shikaripura APMC 21/04/2026 Rashi ₹48,000 ₹52,299 ₹49,805
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/04/2026 Gorabalu ₹41,500 ₹41,500 ₹41,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 21/04/2026 Rashi ₹49,367 ₹51,615 ₹51,615
Bhadravathi APMC 18/04/2026 Other ₹51,417 ₹51,417 ₹51,417
Bhadravathi APMC 18/04/2026 Sippegotu ₹11,200 ₹11,200 ₹11,200
Davangere APMC 18/04/2026 Rashi ₹24,575 ₹24,575 ₹24,575
Holalkere APMC 18/04/2026 Other ₹24,255 ₹30,000 ₹28,628
Holalkere APMC 18/04/2026 Rashi ₹41,799 ₹54,800 ₹52,706
Honnavar APMC 18/04/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
Kumta APMC 18/04/2026 Chali ₹44,112 ₹45,535 ₹44,980
Kundapura APMC 18/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹48,000 ₹47,000
Mangalore APMC 18/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,000 ₹32,000
Puttur APMC 18/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹48,500 ₹41,000
Puttur APMC 18/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Bette ₹54,309 ₹65,199 ₹60,099
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Gorabalu ₹36,569 ₹41,654 ₹39,600
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Saraku ₹62,000 ₹96,200 ₹75,029
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 IT WAS ₹39,501 ₹56,419 ₹54,969
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Rashi ₹38,501 ₹56,419 ₹55,011
Shimoga(Theertahalli) APMC 18/04/2026 Other ₹28,000 ₹52,904 ₹52,904
Sirsi APMC 18/04/2026 Bilegotu ₹30,100 ₹38,200 ₹34,935
Sirsi APMC 18/04/2026 Rashi ₹50,909 ₹53,899 ₹52,527
Sirsi APMC 18/04/2026 Kempugotu ₹23,711 ₹41,199 ₹32,501
Sirsi APMC 18/04/2026 Bette ₹40,699 ₹51,909 ₹44,759
Sirsi APMC 18/04/2026 Chali ₹44,099 ₹49,100 ₹47,100
Sulya APMC 18/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹35,000 ₹29,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

