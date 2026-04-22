Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22) ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56,419 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (22-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Honnali APMC
|21/04/2026
|Rashi
|₹25,200
|₹27,000
|₹26,067
|Honnali APMC
|21/04/2026
|Sippegotu
|₹10,000
|₹10,000
|₹10,000
|Shikaripura APMC
|21/04/2026
|Rashi
|₹48,000
|₹52,299
|₹49,805
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|21/04/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹14,000
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|21/04/2026
|Gorabalu
|₹41,500
|₹41,500
|₹41,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|21/04/2026
|Rashi
|₹49,367
|₹51,615
|₹51,615
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|Modal price
|Bhadravathi APMC
|18/04/2026
|Other
|₹51,417
|₹51,417
|₹51,417
|Bhadravathi APMC
|18/04/2026
|Sippegotu
|₹11,200
|₹11,200
|₹11,200
|Davangere APMC
|18/04/2026
|Rashi
|₹24,575
|₹24,575
|₹24,575
|Holalkere APMC
|18/04/2026
|Other
|₹24,255
|₹30,000
|₹28,628
|Holalkere APMC
|18/04/2026
|Rashi
|₹41,799
|₹54,800
|₹52,706
|Honnavar APMC
|18/04/2026
|Ripe
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|Kumta APMC
|18/04/2026
|Chali
|₹44,112
|₹45,535
|₹44,980
|Kundapura APMC
|18/04/2026
|Ripe
|₹40,000
|₹48,000
|₹47,000
|Mangalore APMC
|18/04/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹48,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|18/04/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹48,500
|₹41,000
|Puttur APMC
|18/04/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,500
|₹29,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Bette
|₹54,309
|₹65,199
|₹60,099
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Sippegotu
|₹14,000
|₹14,000
|₹14,000
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Gorabalu
|₹36,569
|₹41,654
|₹39,600
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Saraku
|₹62,000
|₹96,200
|₹75,029
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|IT WAS
|₹39,501
|₹56,419
|₹54,969
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Rashi
|₹38,501
|₹56,419
|₹55,011
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|18/04/2026
|Other
|₹28,000
|₹52,904
|₹52,904
|Sirsi APMC
|18/04/2026
|Bilegotu
|₹30,100
|₹38,200
|₹34,935
|Sirsi APMC
|18/04/2026
|Rashi
|₹50,909
|₹53,899
|₹52,527
|Sirsi APMC
|18/04/2026
|Kempugotu
|₹23,711
|₹41,199
|₹32,501
|Sirsi APMC
|18/04/2026
|Bette
|₹40,699
|₹51,909
|₹44,759
|Sirsi APMC
|18/04/2026
|Chali
|₹44,099
|₹49,100
|₹47,100
|Sulya APMC
|18/04/2026
|Cqca
|₹18,000
|₹35,000
|₹29,000
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
