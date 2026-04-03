Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (03-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 03) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:38 PM IST
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,169 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,000 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,000 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Pan Card: ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ!
Pan Card: ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ!
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸರದಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರ: ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ!
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸರದಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರ: ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ!
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಧ್ರುವ ಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಧ್ರುವ ಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 03) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (03-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Pension Rules: ವೇತನ ಮಿತಿ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 02/04/2026 New Variety ₹29,000 ₹49,000 ₹30,500
Belthangdi APMC 02/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,800 ₹22,000
Chitradurga APMC 02/04/2026 Rashi ₹53,739 ₹54,169 ₹53,999
Chitradurga APMC 02/04/2026 Kempogutu ₹31,609 ₹32,010 ₹31,800
Chitradurga APMC 02/04/2026 Bette ₹37,649 ₹38,089 ₹37,879
Chitradurga APMC 02/04/2026 api ₹54,219 ₹54,629 ₹54,459
Davangere APMC 02/04/2026 Rashi ₹27,441 ₹27,441 ₹27,441
Holalkere APMC 02/04/2026 Other ₹23,375 ₹26,000 ₹25,959
Honnali APMC 02/04/2026 IT WAS ₹24,500 ₹24,500 ₹24,500
Honnali APMC 02/04/2026 Sippegotu ₹12,500 ₹12,500 ₹12,500
Honnali APMC 02/04/2026 Rashi ₹52,000 ₹52,000 ₹52,000
Honnavar APMC 02/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kundapura APMC 02/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹49,000 ₹47,000
Mangalore APMC 02/04/2026 Cqca ₹25,000 ₹33,500 ₹29,300
Puttur APMC 02/04/2026 New Variety ₹26,000 ₹49,000 ₹30,400
Puttur APMC 02/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹29,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 02/04/2026 Gorabalu ₹27,000 ₹27,000 ₹27,000
Sulya APMC 02/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Sulya APMC 02/04/2026 New Variety ₹41,000 ₹49,000 ₹45,000
Tumkur APMC 02/04/2026 Rashi ₹50,500 ₹54,000 ₹53,100

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Gold Rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

