Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (05-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 05) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 5, 2026, 10:52 AM IST
  • ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,209 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,000 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 05) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (05-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 04/04/2026 New Variety ₹28,500 ₹50,000 ₹31,500
Belthangdi APMC 04/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹29,000 ₹22,000
Bhadravathi APMC 04/04/2026 Thousand ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Bhadravathi APMC 04/04/2026 Other ₹24,800 ₹24,800 ₹24,800
Bhadravathi APMC 04/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹12,500 ₹11,000
Davangere APMC 04/04/2026 Thousand ₹7,034 ₹7,034 ₹7,034
Davangere APMC 04/04/2026 Sippegotu ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000
Holalkere APMC 04/04/2026 Other ₹23,110 ₹26,500 ₹25,010
Honnali APMC 04/04/2026 IT WAS ₹24,800 ₹24,800 ₹24,800
Honnavar APMC 04/04/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
Koppa APMC 04/04/2026 Rashi ₹54,209 ₹54,209 ₹54,209
Koppa APMC 04/04/2026 Gorabalu ₹26,000 ₹28,700 ₹26,500
Kundapura APMC 04/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹50,000 ₹47,000
Mangalore APMC 04/04/2026 Cqca ₹25,000 ₹34,500 ₹29,800
Mangalore APMC 04/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹49,000 ₹32,000
Puttur APMC 04/04/2026 New Variety ₹26,000 ₹49,000 ₹30,300
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Gorabalu ₹26,000 ₹38,711 ₹36,700
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Rashi ₹42,000 ₹55,811 ₹54,499
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Bette ₹54,119 ₹63,799 ₹60,099
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 IT WAS ₹52,409 ₹55,699 ₹54,399
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Other ₹28,500 ₹28,500 ₹28,500
Shimoga(Theertahalli) APMC 04/04/2026 Saraku ₹60,029 ₹88,100 ₹77,629
Tarikere APMC 04/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹16,500 ₹13,155
Tarikere APMC 04/04/2026 Rashi ₹27,002 ₹27,010 ₹27,008
Tarikere APMC 04/04/2026 Chali ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000
Tumkur APMC 04/04/2026 Rashi ₹51,000 ₹54,000 ₹52,500

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

