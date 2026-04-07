Arecanut Price: ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut today price (07-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 07) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:39 PM IST
  • ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 51,500 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,309 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,369 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 07) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,399 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (07-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 06/04/2026 Other ₹23,000 ₹40,000 ₹26,000
Belthangdi APMC 06/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹28,000 ₹24,000
Belthangdi APMC 06/04/2026 New Variety ₹29,000 ₹50,000 ₹31,500
Bhadravathi APMC 06/04/2026 Other ₹9,500 ₹9,500 ₹9,500
Bhadravathi APMC 06/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹12,500 ₹11,000
Davangere APMC 06/04/2026 Thousand ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000
Davangere APMC 06/04/2026 Rashi ₹51,500 ₹51,500 ₹51,500
Holalkere APMC 06/04/2026 Other ₹24,100 ₹26,000 ₹25,521
Holalkere APMC 06/04/2026 Rashi ₹49,000 ₹55,200 ₹53,511
Honnavar APMC 06/04/2026 Ripe ₹36,000 ₹38,000 ₹37,000
Kumta APMC 06/04/2026 Chali ₹46,988 ₹46,988 ₹46,988
Kundapura APMC 06/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹50,000 ₹47,000
Puttur APMC 06/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹40,000
Puttur APMC 06/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹30,000
Sagar APMC 06/04/2026 Bilegotu ₹10,109 ₹35,200 ₹31,699
Sagar APMC 06/04/2026 Cqca ₹11,099 ₹36,309 ₹32,799
Sagar APMC 06/04/2026 Sippegotu ₹8,599 ₹22,779 ₹21,209
Sagar APMC 06/04/2026 Kempugotu ₹20,999 ₹37,170 ₹34,399
Sagar APMC 06/04/2026 Rashi ₹31,829 ₹55,309 ₹54,199
Sagar APMC 06/04/2026 Chali ₹22,129 ₹43,899 ₹42,499
Shimoga(Theertahalli) APMC 06/04/2026 Sippegotu ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000
Sirsi APMC 06/04/2026 Kempugotu ₹24,019 ₹35,223 ₹31,303
Sirsi APMC 06/04/2026 Bette ₹34,896 ₹49,609 ₹42,547
Sirsi APMC 06/04/2026 Chali ₹45,009 ₹50,001 ₹47,977
Sirsi APMC 06/04/2026 Bilegotu ₹29,019 ₹42,699 ₹35,829
Sirsi APMC 06/04/2026 Rashi ₹49,699 ₹53,499 ₹51,868
Sulya APMC 06/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Yellapur APMC 06/04/2026 Chali ₹38,899 ₹50,009 ₹48,809
Yellapur APMC 06/04/2026 Cqca ₹16,000 ₹33,410 ₹28,999
Yellapur APMC 06/04/2026 Rashi ₹48,800 ₹57,369 ₹54,219
Yellapur APMC 06/04/2026 Tattibettee ₹36,969 ₹50,999 ₹44,969
Yellapur APMC 06/04/2026 api ₹60,179 ₹60,179 ₹60,179
Yellapur APMC 06/04/2026 Kempugotu ₹18,099 ₹38,969 ₹33,599
Yellapur APMC 06/04/2026 Bilegotu ₹13,009 ₹38,499 ₹36,599

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

