  • Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price (08-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 08) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:39 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,500 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 53,711 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 08) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (08-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 07/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹26,000 ₹22,000
Belthangdi APMC 07/04/2026 New Variety ₹28,500 ₹50,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 07/04/2026 Other ₹24,800 ₹53,560 ₹24,800
Bhadravathi APMC 07/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Channagiri APMC 07/04/2026 Rashi ₹50,099 ₹55,500 ₹54,216
Holalkere APMC 07/04/2026 Other ₹23,500 ₹26,500 ₹25,187
Honnali APMC 07/04/2026 Rashi ₹25,300 ₹25,300 ₹25,300
Honnavar APMC 07/04/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
Kundapura APMC 07/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹50,000 ₹47,000
Puttur APMC 07/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹28,900
Puttur APMC 07/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹30,000
Sagar APMC 07/04/2026 Rashi ₹46,009 ₹50,599 ₹46,999
Sagar APMC 07/04/2026 Kempugotu ₹32,999 ₹35,499 ₹34,999
Sagar APMC 07/04/2026 Bilegotu ₹28,989 ₹33,299 ₹32,670
Sagar APMC 07/04/2026 Chali ₹38,799 ₹43,630 ₹42,699
Sagar APMC 07/04/2026 Sippegotu ₹20,189 ₹22,899 ₹20,189
Sagar APMC 07/04/2026 Cqca ₹26,989 ₹30,699 ₹28,689
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 07/04/2026 Other ₹41,420 ₹41,420 ₹41,420
Sirsi APMC 07/04/2026 Rashi ₹48,000 ₹53,711 ₹51,933
Sirsi APMC 07/04/2026 Bette ₹30,501 ₹51,200 ₹42,461
Sirsi APMC 07/04/2026 Chali ₹45,000 ₹50,299 ₹47,953
Sirsi APMC 07/04/2026 Bilegotu ₹29,009 ₹39,399 ₹36,000
Sirsi APMC 07/04/2026 Kempugotu ₹22,101 ₹45,099 ₹32,808
Tarikere APMC 07/04/2026 Pudding ₹18,000 ₹20,000 ₹19,418
Tarikere APMC 07/04/2026 Gorabalu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Tarikere APMC 07/04/2026 Other ₹26,500 ₹29,000 ₹27,779
Tarikere APMC 07/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹14,000 ₹12,481
Yellapur APMC 07/04/2026 Bilegotu ₹16,899 ₹40,711 ₹37,499
Yellapur APMC 07/04/2026 api ₹64,811 ₹64,811 ₹64,811
Yellapur APMC 07/04/2026 Cqca ₹13,000 ₹34,969 ₹30,199
Yellapur APMC 07/04/2026 Kempugotu ₹21,069 ₹37,969 ₹35,969
Yellapur APMC 07/04/2026 Chali ₹38,629 ₹50,099 ₹48,899
Yellapur APMC 07/04/2026 Rashi ₹48,899 ₹58,259 ₹54,921
Yellapur APMC 07/04/2026 Tattibettee ₹38,969 ₹51,315 ₹46,919

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

