Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ...

Arecanut today price (09-04-2026): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 09) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 9, 2026, 06:20 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 54,099 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 53,711 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
camera icon8
Indian Cricket League
ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಲ: ರಷ್ಯಾದ &#039;ಸರ್ಮತ್&#039; ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
camera icon6
Ballistic Missiles
ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಸಂಚಲನ! ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಈಗ ಇಂದಿನ ದರದತ್ತ..
camera icon6
Gold prices
ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅವರ ಜೊತೆ!.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Trisha Krishnan reaction on quitting the Films
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 09) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55,811 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (09-04-2026) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ.. ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Belthangdi APMC 08/04/2026 New Variety ₹28,500 ₹50,000 ₹31,000
Bhadravathi APMC 08/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹15,000 ₹11,000
Bhadravathi APMC 08/04/2026 Other ₹23,000 ₹23,000 ₹23,000
Davangere APMC 08/04/2026 Gorabalu ₹19,800 ₹19,800 ₹19,800
Davangere APMC 08/04/2026 Thousand ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000
Davangere APMC 08/04/2026 Bette ₹27,345 ₹27,345 ₹27,345
Hiriyur APMC 08/04/2026 Other ₹21,000 ₹21,000 ₹21,000
Holalkere APMC 08/04/2026 Other ₹26,000 ₹26,500 ₹26,397
Honnavar APMC 08/04/2026 Ripe ₹37,000 ₹39,000 ₹38,000
Hosadurga APMC 08/04/2026 Other ₹9,000 ₹9,500 ₹9,100
Kumta APMC 08/04/2026 Bette ₹38,501 ₹41,119 ₹40,349
Kumta APMC 08/04/2026 Factory ₹12,099 ₹28,829 ₹25,849
Kumta APMC 08/04/2026 Chali ₹43,999 ₹49,519 ₹47,689
Kumta APMC 08/04/2026 Chippu ₹32,569 ₹38,019 ₹36,739
Kumta APMC 08/04/2026 Cqca ₹17,509 ₹34,009 ₹30,219
Kundapura APMC 08/04/2026 Ripe ₹40,000 ₹50,000 ₹48,000
Puttur APMC 08/04/2026 New Variety ₹30,000 ₹50,000 ₹44,900
Puttur APMC 08/04/2026 Cqca ₹20,000 ₹34,500 ₹30,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 08/04/2026 Sippegotu ₹13,000 ₹14,000 ₹14,000
Shimoga(Theertahalli) APMC 08/04/2026 Other ₹57,700 ₹57,700 ₹57,700
Siddapur APMC 08/04/2026 Cqca ₹13,000 ₹34,799 ₹25,299
Siddapur APMC 08/04/2026 Kempugotu ₹30,619 ₹38,699 ₹33,812
Siddapur APMC 08/04/2026 Bilegotu ₹30,099 ₹39,306 ₹33,777
Siddapur APMC 08/04/2026 Rashi ₹46,299 ₹54,099 ₹50,619
Siddapur APMC 08/04/2026 Chali ₹38,500 ₹49,509 ₹46,406
Siddapur APMC 08/04/2026 Tattibettee ₹42,869 ₹50,209 ₹44,099
Sulya APMC 08/04/2026 New Variety ₹41,000 ₹50,000 ₹45,000
Sulya APMC 08/04/2026 Cqca ₹18,000 ₹39,000 ₹30,000
Tarikere APMC 08/04/2026 Rashi ₹26,000 ₹26,000 ₹26,000
Tarikere APMC 08/04/2026 Other ₹25,200 ₹28,000 ₹27,176
Tarikere APMC 08/04/2026 Bette ₹22,000 ₹22,000 ₹22,000
Tarikere APMC 08/04/2026 Sippegotu ₹11,000 ₹14,000 ₹12,441

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

