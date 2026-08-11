/Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,800 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ದರವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈನಂದಿನ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದರ?
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಪಡೆದಿದೆ.
* ಚನ್ನಗಿರಿ: ಕನಿಷ್ಠ ₹45,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹53,800, ಮಾದರಿ ₹52,500
* ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಕನಿಷ್ಠ ₹49,099, ಗರಿಷ್ಠ ₹52,699, ಮಾದರಿ ₹52,299
* ಸಾಗರ: ಕನಿಷ್ಠ ₹49,610, ಗರಿಷ್ಠ ₹51,529, ಮಾದರಿ ₹50,110
* ಶಿಕಾರಿಪುರ: ₹20,300–₹20,300, ಮಾದರಿ ₹20,300
ಇದರಲ್ಲೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,800 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಾಗರದಲ್ಲೂ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ
ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಳೆಗೊಟು ₹28,999ರಿಂದ ₹29,699ರವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಂಪುಗೊಟು ₹30,999ರಿಂದ ₹37,699ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹38,199ರಿಂದ ₹39,130ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ₹22,409ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಶಿ ₹49,610ರಿಂದ ₹51,529ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹37,919ರಿಂದ ₹50,119ರವರೆಗೆ, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹45,469 ಆಗಿದೆ. ಚಾಲಿ ₹38,899ರಿಂದ ₹46,599ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹45,299. ಕೆಂಪುಗೊಟು ₹33,689ರಿಂದ ₹34,109ರವರೆಗೆ, ಬಿಳೆಗೊಟು ₹26,199ರಿಂದ ₹31,619ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹49,099 ಕನಿಷ್ಠ, ₹52,699 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹52,299 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ** ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಗೆ ₹47,500
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ದರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತರೆ: ₹24,000–₹38,000 ಮಾದರಿ ₹26,000, ಹೊಸ ತಳಿ: ₹27,500–₹47,500 | ಮಾದರಿ ₹29,000 ಮತ್ತು CQCA: ₹18,000–₹26,500 | ಮಾದರಿ ₹22,000. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,500 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ
ಹೊನ್ನಾವರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚಾಲಿ ₹42,000ರಿಂದ ₹44,000ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹43,000 ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಿ ₹37,000ರಿಂದ ₹39,000ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹38,000. ಹೀಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ₹9,000ರಿಂದ ₹11,000ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹9,000. ಇನ್ನು ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ₹42,357ರಿಂದ ₹52,484ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹42,399 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ₹14 ಸಾವಿರ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ₹13,800ರಿಂದ ₹14,000ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹14,000. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿವಾರು ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ದರ
ಮಡಿಕೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ₹45,042 ಆಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯೂ ₹45,042. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹24,000ರಿಂದ ₹38,560ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹24,000. ಸುಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ CQCA ಅಡಿಕೆಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹35,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹28,000.
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ₹20,300
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯ ದರ ₹20,300ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ಮೂರೂ ₹20,300 ಆಗಿವೆ. ಇದು ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ರಾಶಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರ
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ಅಡಿಕೆ ವಿಧ
|ಕನಿಷ್ಠ
|ಗರಿಷ್ಠ
|ಮಾದರಿ
|ಚನ್ನಗಿರಿ
|ರಾಶಿ
|₹45,000
|₹53,800
|₹52,500
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|ರಾಶಿ
|₹49,099
|₹52,699
|₹52,299
|ಸಾಗರ
|ರಾಶಿ
|₹49,610
|₹51,529
|₹50,110
|ಹೊನ್ನಾವರ
|ಹಳೆ ಚಾಲಿ
|₹42,000
|₹44,000
|₹43,000
|ಮಡಿಕೇರಿ
|ಕಚ್ಚಾ
|₹45,042
|₹45,042
|₹45,042
|ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
|ಹೊಸ ತಳಿ
|₹27,500
|₹47,500
|₹29,000
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|ಚಾಲಿ
|₹38,899
|₹46,599
|₹45,299
|ಭದ್ರಾವತಿ
|ಇತರೆ
|₹42,357
|₹52,484
|₹42,399
|ಸಾಗರ
|ಚಾಲಿ
|₹38,199
|₹39,130
|₹38,199
|ಸುಳ್ಯ
|CQCA
|₹20,000
|₹35,000
|₹28,000
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು
|₹13,800
|₹14,000
|₹14,000
|ಶಿಕಾರಿಪುರ
|ರಾಶಿ
|₹20,300
|₹20,300
|₹20,300
ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸೂಚನೆ?
ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒಣಗಿದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ದರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದೇ ದಿನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ದರ, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹53,800 ಗರಿಷ್ಠ ದರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹52,699 ಮತ್ತು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ₹51,529 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ, ಹೊಸ ತಳಿ, ಕಚ್ಚಾ, ಕೆಂಪುಗೊಟು, ಬಿಳೆಗೊಟು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ದರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ನೀವು ನೀಡಿದ 11/08/2026ರ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.)