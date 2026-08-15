/Arecanut Price: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹62,221 ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ; ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ API ತಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹57,399, ಗರಿಷ್ಠ ₹62,221 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ₹62,221 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ತಳಿಗೆ ₹50,169ರಿಂದ ₹56,309ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹54,399 ಆಗಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ₹34,499ರಿಂದ ₹49,821ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹44,421 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಿ ತಳಿಗೆ ₹36,099 ಕನಿಷ್ಠ, ₹47,599 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹46,899 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿಳೆಗೋಟು ತಳಿಗೆ ₹17,312ರಿಂದ ₹35,699ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದರೆ, ಮಾದರಿ ₹32,399 ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪುಗೋಟು ತಳಿಗೆ ₹16,900ರಿಂದ ₹32,711ರವರೆಗೆ ದರ ಹಾಗೂ ₹29,699 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. CQCA ತಳಿಗೆ ₹13,900ರಿಂದ ₹31,389ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹26,299 ಆಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ತಳಿಗೆ ₹46,599 ಕನಿಷ್ಠ, ₹51,399 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹50,899 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ₹38,099ರಿಂದ ₹46,099ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹43,899 ಆಗಿದೆ. ಚಾಲಿ ತಳಿಗೆ ₹38,279 ಕನಿಷ್ಠ, ₹47,199 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹46,399 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪುಗೋಟು ತಳಿಗೆ ₹28,689ರಿಂದ ₹33,389ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹32,900. ಬಿಳೆಗೋಟು ₹25,119ರಿಂದ ₹32,969ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹27,199 ಆಗಿದೆ. CQCA ತಳಿಗೆ ₹22,319ರಿಂದ ₹30,319ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹26,899 ಆಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹37,000ರಿಂದ ₹39,000ರವರೆಗೆ, ಮಾದರಿ ₹38,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ₹40,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹42,000 ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ₹41,000 ಆಗಿದೆ. ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹37,569ರಿಂದ ₹45,699ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹43,649. ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ₹46,099 ಕನಿಷ್ಠ, ₹48,309 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹47,899 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ತಳಿಗೆ ₹27,099ರಿಂದ ₹32,690ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹31,379. CQCAಗೆ ₹17,569ರಿಂದ ₹32,099ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹30,689. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹9,601ರಿಂದ ₹22,800ರವರೆಗೆ ದರ ಹಾಗೂ ₹20,899 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,800 ಕನಿಷ್ಠ, ₹50,900 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹46,789 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹45,000 ಕನಿಷ್ಠ, ₹46,000 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹45,500 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹39,000ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹43,000. CQCA ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹35,000ರವರೆಗೆ ದರ ಹಾಗೂ ₹28,000 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ CQCA ತಳಿಗೆ ₹17,000ರಿಂದ ₹27,000ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹25,800. ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹27,000 ಕನಿಷ್ಠ, ₹47,500 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹31,400 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಗೆ ₹30,000ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹30,800. CQCAಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹32,000ರವರೆಗೆ ದರ ಹಾಗೂ ₹29,000 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹28,752 ಕನಿಷ್ಠ, ₹30,000 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹30,000 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಬಲು ತಳಿಗೆ ₹40,493 ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹9,000 ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ತಳಿಗೆ ₹7,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ EDI ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹27,500 ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹52,469 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹52,339 ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಗೆ ₹23,964ರಿಂದ ₹30,000ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹25,720 ಆಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ API, ರಾಶಿ, ಹಳೆ ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ API ತಳಿಗೆ ₹62,221 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹52,469, ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹51,399 ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹50,900 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಯಾವ ತಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ತಳಿ
|ಕನಿಷ್ಠ
|ಗರಿಷ್ಠ
|ಮಾದರಿ
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|Other
|₹28,752
|₹30,000
|₹30,000
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|Gorabalu
|₹40,493
|₹40,493
|₹40,493
|ಬಂಟ್ವಾಳ
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹25,800
|ಬಂಟ್ವಾಳ
|New Variety
|₹27,000
|₹47,500
|₹31,400
|ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
|New Variety
|₹26,000
|₹46,500
|₹28,000
|ಭದ್ರಾವತಿ
|Sippegotu
|₹9,000
|₹9,000
|₹9,000
|ದಾವಣಗೆರೆ
|Churu
|₹7,000
|₹7,000
|₹7,000
|ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
|Other
|₹23,964
|₹30,000
|₹25,720
|ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
|Rashi
|₹51,199
|₹52,469
|₹52,339
|ಹೊನ್ನಾಳಿ
|EDI
|₹27,500
|₹27,500
|₹27,500
|ಹೊನ್ನಾವರ
|Hosa Chali
|₹37,000
|₹39,000
|₹38,000
|ಹೊನ್ನಾವರ
|Hale Chali
|₹40,000
|₹42,000
|₹41,000
|ಕುಮಟಾ
|Hosa Chali
|₹37,569
|₹45,699
|₹43,649
|ಕುಮಟಾ
|Chippu
|₹27,099
|₹32,690
|₹31,379
|ಕುಮಟಾ
|Hale Chali
|₹46,099
|₹48,309
|₹47,899
|ಕುಮಟಾ
|Factory
|₹9,601
|₹22,800
|₹20,899
|ಕುಮಟಾ
|Cqca
|₹17,569
|₹32,099
|₹30,689
|ಕುಂದಾಪುರ
|Hosa Chali
|₹45,000
|₹46,000
|₹45,500
|ಪುತ್ತೂರು
|New Variety
|₹30,000
|₹47,500
|₹30,800
|ಪುತ್ತೂರು
|Cqca
|₹20,000
|₹32,000
|₹29,000
|ಶಿಕಾರಿಪುರ
|Rashi
|₹44,800
|₹50,900
|₹46,789
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Bilegotu
|₹25,119
|₹32,969
|₹27,199
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Tattibettee
|₹38,099
|₹46,099
|₹43,899
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Kempugotu
|₹28,689
|₹33,389
|₹32,900
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Rashi
|₹46,599
|₹51,399
|₹50,899
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Cqca
|₹22,319
|₹30,319
|₹26,899
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|Chali
|₹38,279
|₹47,199
|₹46,399
|ಸುಳ್ಯ
|New Variety
|₹39,000
|₹47,500
|₹43,000
|ಸುಳ್ಯ
|Cqca
|₹20,000
|₹35,000
|₹28,000
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|api
|₹57,399
|₹62,221
|₹62,221
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Kempugotu
|₹16,900
|₹32,711
|₹29,699
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Tattibettee
|₹34,499
|₹49,821
|₹44,421
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Chali
|₹36,099
|₹47,599
|₹46,899
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Rashi
|₹50,169
|₹56,309
|₹54,399
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Bilegotu
|₹17,312
|₹35,699
|₹32,399
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|Cqca
|₹13,900
|₹31,389
|₹26,299