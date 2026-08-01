/ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ! ₹54 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ರಾಶಿ ಎಡಿ, ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ

Karnataka Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಗರ, ಸಾಗರ, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಸೊರಬ, ಭದ್ರಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ, ಹಾಸ, ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹88,100ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ದಿನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹45,499, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,709, ಸರಾಸರಿ ₹51,589 ದರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ₹37,999ರಿಂದ ₹41,699ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹40,629 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹70,059ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,219ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಸ ₹67,500 – ₹88,100 (ಸರಾಸರಿ ₹80,069), ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹44,699 – ₹54,599 (ಸರಾಸರಿ ₹52,699), ಬೆಟ್ಟೆ ₹48,399 – ₹62,900 (ಸರಾಸರಿ ₹56,199) ಮತ್ತು ಗೋರಬಲು ₹34,000 – ₹42,155 (ಸರಾಸರಿ ₹40,899) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹45,509 ರಿಂದ ₹54,599ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹53,216 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಬಲು ಅಡಿಕೆ ₹38,212 ರಿಂದ ₹42,409ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹42,399 ರಿಂದ ₹54,129, ಚಾಲಿ ₹36,399ರಿಂದ ₹40,499, ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹16,299ರಿಂದ ₹23,099 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹44,009ರಿಂದ ₹52,899 (ಸರಾಸರಿ ₹50,162), ಹಂಡೆ ಎಡಿ ₹35,313ರಿಂದ ₹40,009, ಚಾಲಿ ₹35,599ರಿಂದ ₹37,786 ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹22,299 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹40,199ರಿಂದ ₹53,899ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹40,399ರಿಂದ ₹52,999 ಹಾಗೂ ಹಂಡೆ ಎಡಿ ₹39,399 ದರ ಪಡೆದಿದೆ.
ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ
ಬೀರೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹46,199 ರಿಂದ ₹53,299ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹47,199ರಿಂದ ₹54,279 ಹಾಗೂ ಹಂಡೆ ಎಡಿ ₹38,199 ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹86,300ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಸ ₹64,999ರಿಂದ ₹86,300, ಬೆಟ್ಟೆ ₹48,199ರಿಂದ ₹60,699, ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹40,700 ರಿಂದ ₹53,900 ಮತ್ತು ಗೋರಬಲು ₹40,200ರಿಂದ ₹42,310 ದರವಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹86,300 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತು ಜಯಪುರ
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹53,011ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಎಡಿ ₹53,499 ಹಾಗೂ ಗೋರಬಲು ₹41,363ವರೆಗೆ ದರ ಪಡೆದಿದೆ.
ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ
ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಎಡಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ಪ್ರಭೇದ
|ಗರಿಷ್ಠ ದರ
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|ಹಾಸ
|₹88,100
|ಕೊಪ್ಪ
|ಹಾಸ
|₹86,300
|ಶೃಂಗೇರಿ
|ಹಾಸ
|₹86,300
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|ಹಾಸ
|₹70,059
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|ಬೆಟ್ಟೆ
|₹62,900
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|ರಾಶಿ ಎಡಿ
|₹54,709
|ಹೊಸನಗರ
|ರಾಶಿ ಎಡಿ
|₹54,599
|ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
|ರಾಶಿ ಎಡಿ
|₹54,599
|ತರೀಕೆರೆ
|ರಾಶಿ ಎಡಿ
|₹54,279
|ಸಾಗರ
|ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಎಡಿ
|₹54,129