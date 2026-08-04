/Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ; ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ಅಡಿಕೆ (Arecanut) ದರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು (Saraku) ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹92,500 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ, ಹೊಸ ಚಾಳಿ, ಹಳೆ ಚಾಳಿ, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು, ಚಿಪ್ಪು, ಸಿಕ್ಯೂಕಾ (CQCA), ಕೆಂಪುಗೋಟು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC Thirthahalli)
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
* ರಾಶಿ (Rashi): ಕನಿಷ್ಠ ₹44,617 | ಗರಿಷ್ಠ ₹54,146 | ಮಾದರಿ ₹54,146
* ಸರಕು (Saraku): ಕನಿಷ್ಠ ₹92,500 | ಗರಿಷ್ಠ ₹92,500 | ಮಾದರಿ ₹92,500
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (Sippegotu): ಕನಿಷ್ಠ ₹11,000 | ಗರಿಷ್ಠ ₹14,000 | ಮಾದರಿ ₹14,000
* ಇತರೆ (Other): ಕನಿಷ್ಠ ₹28,248 | ಗರಿಷ್ಠ ₹28,360 | ಮಾದರಿ ₹28,360
ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹92,500 ದೊರೆತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ (Bantwala APMC)
* ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety):** ಕನಿಷ್ಠ ₹27,000 | ಗರಿಷ್ಠ ₹47,500 | ಮಾದರಿ ₹35,700
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ (Belthangady APMC)
* ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety): ಕನಿಷ್ಠ ₹28,000 | ಗರಿಷ್ಠ ₹47,500 | ಮಾದರಿ ₹29,000
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ಕನಿಷ್ಠ ₹13,100 | ಗರಿಷ್ಠ ₹13,100 | ಮಾದರಿ ₹13,100
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಇತರೆ: ಕನಿಷ್ಠ ₹22,937 | ಗರಿಷ್ಠ ₹25,800 | ಮಾದರಿ ₹23,857
* ರಾಶಿ: ಕನಿಷ್ಠ ₹52,579 | ಗರಿಷ್ಠ ₹53,099 | ಮಾದರಿ ₹52,820
ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ಕನಿಷ್ಠ ₹11,500 | ಗರಿಷ್ಠ ₹11,500 | ಮಾದರಿ ₹11,500
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
* ಹೊಸ ಚಾಳಿ: ₹38,019 – ₹45,699 | ಮಾದರಿ ₹42,689
* ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ₹9,869 – ₹22,889 | ಮಾದರಿ ₹20,379
* CQCA: ₹17,509 – ₹32,019 | ಮಾದರಿ ₹30,549
* ಚಿಪ್ಪು: ₹28,099 – ₹33,099 | ಮಾದರಿ ₹31,849
* ಹಳೆ ಚಾಳಿ: ₹45,099 – ₹48,699 | ಮಾದರಿ ₹47,599
ಕುಂದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಹಳೆ ಚಾಳಿ: ₹40,000 – ₹55,000 | ಮಾದರಿ ₹48,500
* ಹೊಸ ಚಾಳಿ: ₹36,000 – ₹47,500 | ಮಾದರಿ ₹44,000
ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹55,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ
* ಹೊಸ ತಳಿ: ₹30,000 – ₹47,500 | ಮಾದರಿ ₹47,200
* CQCA: ₹20,000 – ₹32,000 | ಮಾದರಿ ₹31,000
ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
* CQCA: ₹17,099 – ₹35,699 | ಮಾದರಿ ₹33,899
* ಬಿಳೆಗೋಟು: ₹14,349 – ₹32,566 | ಮಾದರಿ ₹31,200
* ರಾಶಿ: ₹41,099 – ₹54,069 | ಮಾದರಿ ₹53,599
* ಕೆಂಪುಗೋಟು: ₹28,699 – ₹41,299 | ಮಾದರಿ ₹40,699
* ಚಾಳಿ: ₹32,300 – ₹40,809 | ಮಾದರಿ ₹39,670
* ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು: ₹8,219 – ₹23,099 | ಮಾದರಿ ₹22,769
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ
ಚಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ ₹20,574 | ಗರಿಷ್ಠ ₹20,574 | ಮಾದರಿ ₹20,574
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹92,500 ದೊರೆತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದರವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (₹54,146), ಸಾಗರ (₹54,069) ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ (₹53,099) ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಹಳೆ ಚಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ₹55,000 ಗರಿಷ್ಠ ದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಚಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಗೂ CQCA ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.