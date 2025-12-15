English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Arecanut today price (15-12-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್  15) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:05 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,300 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 57,100 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 15) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 57,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (15-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ : ಈ ದಿನದಂದು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ

 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Channagiri APMC 15/12/2025 Rashi ₹53,199 ₹57,300 ₹55,259
Honnali APMC 15/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Honnali APMC 15/12/2025 Rashi ₹53,399 ₹56,800 ₹54,590
 Market Date Type Minimum price Maximum price Modal price
Chamaraj Nagar APMC 13/12/2025 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Hiriyur APMC 13/12/2025 Other ₹25,500 ₹25,500 ₹25,500
Honnali APMC 13/12/2025 IT WAS ₹20,000 ₹28,000 ₹24,618
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/12/2025 Bette ₹55,029 ₹65,309 ₹63,109
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/12/2025 Gorabalu ₹34,069 ₹40,854 ₹37,899
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/12/2025 Saraku ₹71,000 ₹91,880 ₹85,545
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/12/2025 IT WAS ₹40,200 ₹57,100 ₹55,911
Shimoga(Theertahalli) APMC 13/12/2025 Rashi ₹48,869 ₹57,100 ₹55,969
Bhadravathi APMC 11/12/2025 Churu ₹8,000 ₹9,000 ₹8,582
Bhadravathi APMC 11/12/2025 Other ₹17,500 ₹17,500 ₹17,500
Bhadravathi APMC 11/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Channagiri APMC 11/12/2025 Rashi ₹54,312 ₹58,289 ₹55,983
Chitradurga APMC 11/12/2025 Rashi ₹53,939 ₹54,369 ₹54,189
Chitradurga APMC 11/12/2025 api ₹54,419 ₹54,829 ₹54,659
Chitradurga APMC 11/12/2025 Bette ₹36,649 ₹37,099 ₹36,879
Chitradurga APMC 11/12/2025 Kempugotu ₹30,609 ₹31,010 ₹30,800
Hiriyur APMC 11/12/2025 Other ₹25,164 ₹25,164 ₹25,164
Honnali APMC 11/12/2025 Rashi ₹54,000 ₹54,000 ₹54,000
Honnali APMC 11/12/2025 EDI ₹34,500 ₹34,500 ₹34,500
Honnali APMC 11/12/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Kumta APMC 11/12/2025 Cqca ₹11,100 ₹29,270 ₹26,749
Kumta APMC 11/12/2025 Chippu ₹12,630 ₹35,371 ₹32,769
Kumta APMC 11/12/2025 Chali ₹35,100 ₹47,019 ₹43,679
Kumta APMC 11/12/2025 Ripe ₹23,610 ₹36,389 ₹34,729
Madikeri APMC 11/12/2025 Pylone ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000
Puttur APMC 11/12/2025 Cqca ₹20,000 ₹35,000 ₹29,000
Puttur APMC 11/12/2025 New Variety ₹26,000 ₹41,000 ₹34,800
Sagar APMC 11/12/2025 Sippegotu ₹8,989 ₹23,600 ₹22,509
Sagar APMC 11/12/2025 Chali ₹33,500 ₹42,719 ₹41,599
Sagar APMC 11/12/2025 Cqca ₹10,600 ₹36,399 ₹33,989
Sagar APMC 11/12/2025 Kempugotu ₹30,199 ₹41,399 ₹36,899
Sagar APMC 11/12/2025 Bilegotu ₹13,269 ₹35,166 ₹33,866
Sagar APMC 11/12/2025 Rashi ₹42,009 ₹60,610 ₹56,229
Shimoga(Theertahalli) APMC 11/12/2025 Gorabalu ₹28,000 ₹28,000 ₹28,000
Sirsi APMC 11/12/2025 Rashi ₹52,799 ₹58,398 ₹55,618
Sirsi APMC 11/12/2025 Chali ₹43,099 ₹48,500 ₹46,911
Sirsi APMC 11/12/2025 Bilegotu ₹26,709 ₹37,808 ₹34,987
Sirsi APMC 11/12/2025 Bette ₹40,699 ₹51,099 ₹44,617
Sirsi APMC 11/12/2025 Kempugotu ₹21,699 ₹32,169 ₹26,696
Tumkur APMC 11/12/2025 Churu ₹52,000 ₹55,700 ₹53,800
Yellapur APMC 11/12/2025 api ₹63,369 ₹69,775 ₹65,836
Yellapur APMC 11/12/2025 Cqca ₹8,612 ₹27,502 ₹19,315
Yellapur APMC 11/12/2025 Ripe ₹34,089 ₹38,723 ₹36,031
Yellapur APMC 11/12/2025 Bilegotu ₹14,329 ₹34,719 ₹27,804
Yellapur APMC 11/12/2025 Rashi ₹47,477 ₹65,199 ₹57,536
Yellapur APMC 11/12/2025 Tattibettee ₹32,989 ₹52,415 ₹48,103
Yellapur APMC 11/12/2025 Kempugotu ₹12,699 ₹36,899 ₹29,728

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ RBIನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ! ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

